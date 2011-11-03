Дальневосточники активно осваивают электронную регистрацию пассажиров

На Дальневосточной железной дороге с начала 2011 года заказано и оплачено через Интернет 112 тыс. 863 билета, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Из них услугами электронной регистрации, позволяющей осуществить посадку в поезд без бумажного билета, предъявив только документ, удостоверяющий личность, воспользовались 38,4 тыс. пассажиров.

В октябре через Интернет заказано и оплачено около 14,5 тыс. билетов, что на 72% больше, чем в октябре 2010 года. Услугой электронной регистрации воспользовались 5,6 тыс. пассажиров – в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробную информацию об электронной регистрации пассажиров можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД».

