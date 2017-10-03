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На Дальнем Востоке готовят свой ответ "Алиэкспрессу"
Он будет представлен уже в ноябре этого года
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) проводит консультации компаний, направивших предложения по разработке торговой площадки «Marketplace дальневосточного гектара», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По итогам обсуждений с игроками отрасли, в рамках Всероссийской конференции «Кооперация на дальневосточном гектаре», которая состоится в Хабаровске 8-9 ноября, будет представлен финализированный в соответствии с требованиями отрасли проект портала и сроки его запуска.
«Единая торговая площадка «Marketplace дальневосточного гектара» - фундамент цифровой экономики Дальнего Востока. Разрабатываемая нами архитектура свяжет получателей «дальневосточных гектаров» в единую торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции за счет возможности объединения в крупные партии с использованием инструментов кооперации», - рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора АРЧК ДВ.
В частности, этот опыт реализован в Китае, где площадка ULE связала сотни тысяч производителей со всей страны и стала достойным конкурентом Aliexpress. Сегодня на ней представлены более 3 миллионов наименований товаров высокого качества от молока до обуви. Подключение к платформе принесло бизнесу прирост выручки в среднем 25% за первый год работы. Кроме того, эта технология позволила вывести из тени существенные объемы экономики – сумма транзакций в первый год работы платформы составила 232 млн долларов (источник McKinsey &Company).
Как неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов». Уже более года действует беспрецедентный закон о «дальневосточном гектаре», позволяющий гражданам России быстро, бесплатно, через интернет получить участок земли на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года россияне подали более 102 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». В пользование переданы около 30 тысяч земельных участков.
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