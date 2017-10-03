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Приморскстат: население Приморья будет только сокращаться

03 Октября 2017, 13:39 | Дальний Восток

Многомиллиардные вложения, ТОРы и Свободный порт не спасут, так как они никак не сказываются на повышении уровня жизни в регионе

Устойчивый рост численности населения Дальнего Востока - стратегическая задача, поставленная правительством России: в концепции демографической политики Дальнего Востока поставлена цель увеличить к 2025 году население макрорегиона до 6,5 миллиона человек, а продолжительность жизни - до 76 лет.

Тем не менее, по прогнозу официальной статистики, к началу 2025 года численность населения Приморья составит 1 907 004 человек (для сравнения - сейчас она выше и составляет 1 923 116 человека (данные Росстата от 31 июля 2017 года)), сообщает Приморскстат. Данные приведены по среднему варианту прогноза. И на всем прогнозируемом временном периоде (до начала 2036 года) эксперты предрекают устойчивое падение численности населения - до 1 875 175. И все также, по ожиданиям экспертов, доля мужчин в населении Приморского края будет меньше, чем женщин: численность представителей мужского пола снизится к 2036-му с 920 с лишним тысяч до 917 тысяч с хвостиком, а численность женского - с миллиона до 958 тысяч.

При этом, если тенденции не изменятся, доля сельского населения в регионе все также будет мала по сравнению с городским (которое только будет увеличиваться): специалисты предрекают, что при среднем варианте прогноза к 2036 году в Приморье будут проживать 1 507 275 горожан (722 534 из них мужчины, а 784 741 - женщины), в то время как на селе будут жить 367 900 приморцев (194 591 - мужчины, 173 309 - женщины). Для сравнения, на данный момент численность сельского населения в регионе более 437 тысяч человек, а городского - свыше 1,483 миллиона.

Чтобы переломить ситуацию, во всех социальных сферах Дальнего Востока необходимо максимально быстро создать новое качество жизни, не только превышающее общероссийский уровень, но и конкурентное с соседними странами. Правда, недавно федеральные власти вольно или невольно признались, что повышение уровня жизни дальневосточников - если и цель экономических новаций, касающихся региона, то далеко не самая главная. Федералов больше волнует не отток населения, а увеличение притока.

«Нам надо не отток сократить населения, нам нужен приток населения на Дальнем Востоке, увеличение численности, чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с нашим Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы», - заявил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА. Ну-ну…

Фото ТАСС.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мужчина  дети  Галушка  население  приток  статистика  свободный порт  женщина  пол  отток  смертность  тор 



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