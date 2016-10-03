На получение "дальневосточного гектара" на Сахалине подано более 300 заявок

На третий день с начала второго этапа программы о "дальневосточном гектаре" на Сахалине подано 318 заявок на получение земли. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу региона.

"На Сахалине и Курилах заключено 29 договоров. В соответствии с ними жители получили 20,5 гектара земли", - говорится на сайте администрации.

Отмечается, что 176 заявлений поступили через федеральную информационную систему "На Дальний Восток". В этом плане регион лидирует среди дальневосточных субъектов. Остальные подавались в бумажном виде через уполномоченные органы власти.

- 52 заявки - от жителей Корсаковского района. Это самое большое количество среди муниципальных образований. На втором месте - Южно-Сахалинск. От его жителей поступило 49 заявок. На третьем - Невельский район - 41, - привела статистику замминистра имущественных и земельных отношений области Ирина Голубкина.

Жителя Корсаковского района Виталия Малиновского заинтересовала земля у берега моря.

- Хотелось бы построить себе дом, - рассказал мужчина. - А в дальнейшем создать базу отдыха, чтобы был выход к воде, место для купания. Возможно, со временем эта земля с постройками станет чем-то похожим на родовое поместье для моих детей и внуков.

Напомним, с 1 октября начался второй этап действия закона о "дальневосточном гектаре". На первой стадии наделы предоставляли в так называемых "пилотных" районах округа. Теперь дальневосточники могут взять земельные участки на всей территории своего региона. С 1 февраля 2017 года заявку на получение гектара на Дальнем Востоке сможет подать любой россиянин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.