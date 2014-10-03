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Дальневосточники увидят в небе темно-красную луну

03 Октября 2014, 12:03 | Дальний Восток

В среду, 8 октября 2014 года жители Земли смогут наблюдать второе и последнее за этот год полное лунное затмение. Полное лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей.

Стоит отметить, что во время полного затмения Луна не исчезнет полностью, а окрашивается на небе в темно-красный цвет. Этот эффект происходит из-за того, что даже в фазе полного затмения Луна продолжает освещаться  солнечными лучами, которые проходят по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и за счет этого частично достигают нашего естественного спутника. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна именно  для лучей красно-оранжевой части спектра, то именно эти лучи в большей мере и достигают поверхности Луны.  Это и объясняет окраску лунного диска во время затмения в мрачные темно-красные тона.

Фазы лунного затмения 8.10.2014 года:

P1 - Начала полутеневого затмения 8:15 UT (UT - по Гринвичу ) (12:15 мск).

U1 - Начало частного затмения 9:14 UT (13:14 мск).

U2 - Начало полного затмения 10:25 UT (14:25 мск).

Максимальная фаза 10:54 UT (14:54 мск).

U3 - Конец полного затмения 11:24 UT (15:25 мск).

Для жителей Европы и Европейской части России затмение будет недоступно, однако частично его увидят на востоке России. Хорошо затмение будет видно жителям стран Тихого Океана, Австралии, Северной и Южной Америки.

Для тех пользователей, кто попал в регионы, которые не смогут, наблюдать лунное затмение или это не позволяет сделать погода, на сайте «Pulsar – Новости астрономии и космонавтики» будет организованна онлайн трансляция этого астрономического события.

Следующее полное лунное затмение состоится 4 апреля 2015 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам Интернет-изданий
Теги: затмение  прогнозы 



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