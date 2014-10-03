Правительство России отменило старые часовые пояса

Тогда кабмин установил московское время UTC + 4 часа и отменил сезонный перевод часов. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, пишет mail.ru.

«Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 31 августа 2011 года “О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившим силу отдельных постановлений правительства РФ”, — говорится в тексте документа.

Напомним, что новое постановление вступает в силу 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут, когда состоится переход на постоянное зимнее время. С девяти до одиннадцати увеличивает число часовых зон с учетом максимального приближения к часовым поясам всемирного координированного времени (UTC).

К третьей зоне (московское время плюс один час) будут относиться Самарская область и Удмуртия. Одиннадцатая зона (московское время плюс девять часов) охватит Камчатский край и Чукотский автономный округ. В Крыму и Севастополе устанавливается московское время.

ZRPRESS.RU, Владивосток.