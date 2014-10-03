Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Правительство России отменило старые часовые пояса
Тогда кабмин установил московское время UTC + 4 часа и отменил сезонный перевод часов. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, пишет mail.ru.
«Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 31 августа 2011 года “О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившим силу отдельных постановлений правительства РФ”, — говорится в тексте документа.
Напомним, что новое постановление вступает в силу 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут, когда состоится переход на постоянное зимнее время. С девяти до одиннадцати увеличивает число часовых зон с учетом максимального приближения к часовым поясам всемирного координированного времени (UTC).
К третьей зоне (московское время плюс один час) будут относиться Самарская область и Удмуртия. Одиннадцатая зона (московское время плюс девять часов) охватит Камчатский край и Чукотский автономный округ. В Крыму и Севастополе устанавливается московское время.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
Комментарии
-
-
-
-
vasya23:28, 03.10.2014#
Обратно - никогда. У нас сейчас время опережает движение солнца по небесной сфере (это термин из астрономии) на 2 часа, соответственно надо не обратно возвращать, а убрать ещё один лишний час, передвинуть стрелки на 2 часа назад, тогда это будет время часового пояса, в котором находится город Владивосток и Приморский край. С китаем в этом случае разница будет не три часа, как сейчас, а один час.
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет
Думаю, что Димон должен заплатить за всех россиян за новое перепрограмирование многотарифных счетчиков. Тогда у него пропадет желание издеваться над народом России. А бабок у бывшего председателя Газпрома предостаточно.