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Правительство России отменило старые часовые пояса

03 Октября 2014, 11:42 | Дальний Восток

Тогда кабмин установил московское время UTC + 4 часа и отменил сезонный перевод часов. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, пишет mail.ru.

«Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 31 августа 2011 года “О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившим силу отдельных постановлений правительства РФ”, — говорится в тексте документа.

Напомним, что новое постановление вступает в силу 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут, когда состоится переход на постоянное зимнее время. С девяти до одиннадцати увеличивает число часовых зон с учетом максимального приближения к часовым поясам всемирного координированного времени (UTC).

К третьей зоне (московское время плюс один час) будут относиться Самарская область и Удмуртия. Одиннадцатая зона (московское время плюс девять часов) охватит Камчатский край и Чукотский автономный округ. В Крыму и Севастополе устанавливается московское время.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
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Комментарии

  • Бывалый12:45, 03.10.2014#

    Думаю, что Димон должен заплатить за всех россиян за новое перепрограмирование многотарифных счетчиков. Тогда у него пропадет желание издеваться над народом России. А бабок у бывшего председателя Газпрома предостаточно.

  • kg12:50, 03.10.2014#

    +1000

  • жесть13:07, 03.10.2014#

    Когда обратно все вернем?через годик?

  • vasya23:28, 03.10.2014#

    Обратно - никогда. У нас сейчас время опережает движение солнца по небесной сфере (это термин из астрономии) на 2 часа, соответственно надо не обратно возвращать, а убрать ещё один лишний час, передвинуть стрелки на 2 часа назад, тогда это будет время часового пояса, в котором находится город Владивосток и Приморский край. С китаем в этом случае разница будет не три часа, как сейчас, а один час.

  • Петя 00:48, 04.10.2014#

    Вася , что тут обьясняеш - это правительсву до задницы . Как захочит -так и повернет стрелки , а мнение простого народа побоку !!

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