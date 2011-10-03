www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Прогноз погоды

03 Октября 2011, 22:15 | Дальний Восток

Позади первый месяц осени. Начало октября характеризуется перемещением по югу Дальнего Востока довольно сильного циклона. В результате произошло незначительное повышение температуры в Приморье и Хабаровском крае. И хотя атмосферные фронты этого циклона принесли плотную пелену облаков, осадков здесь не ожидается. Впрочем, так будет далеко не во всех районах нашего обширного региона.

В четверг во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается небольшой дождь. А в целом неделя обещает быть сухой и солнечной. В дневные часы температура сохранится в пределах 14-17 градусов тепла. Ну а после захода солнца воздух в столице Приморья остывает до 8-12 выше нуля.

Совсем не будет осадков в ближайшие семь дней у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она не превысит 9-14 градусов тепла. Ну а с наступлением сумерек в городе на берегу Амура становится попрохладнее – до плюс 4-7.

Солнечная сухая погода прогнозируется и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Здесь дневной температурный фон чуть повысился - до 11-15 градусов тепла. Да и ночная температура в столице Амурской области подросла до плюсовых показателей – 5-9 выше нуля.

Четверг и пятница будут дождливыми в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Зато дневная температура здесь сохранится на уровне 11-16 градусов тепла. В ночные часы воздух в столице островной области остывает до плюс 6-9.

А вот в МАГАДАНЕ хотя ночи уже совсем зимние – до 4-9 градусов мороза, в четверг ожидается не снег, а дождь. Что, впрочем, и неудивительно – ведь в дневные часы в столице Магаданской области воздух еще прогревается до плюс 1-2.

Сухо и солнечно будет на этой неделе в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Но дневная температура в столице Камчатского края станет все-таки пониже - 7-10 градусов тепла. Соответственно, заметно понизится и ночной температурный фон – до плюс 4-6.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru