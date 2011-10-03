Прогноз погоды

Позади первый месяц осени. Начало октября характеризуется перемещением по югу Дальнего Востока довольно сильного циклона. В результате произошло незначительное повышение температуры в Приморье и Хабаровском крае. И хотя атмосферные фронты этого циклона принесли плотную пелену облаков, осадков здесь не ожидается. Впрочем, так будет далеко не во всех районах нашего обширного региона.

В четверг во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается небольшой дождь. А в целом неделя обещает быть сухой и солнечной. В дневные часы температура сохранится в пределах 14-17 градусов тепла. Ну а после захода солнца воздух в столице Приморья остывает до 8-12 выше нуля.

Совсем не будет осадков в ближайшие семь дней у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она не превысит 9-14 градусов тепла. Ну а с наступлением сумерек в городе на берегу Амура становится попрохладнее – до плюс 4-7.

Солнечная сухая погода прогнозируется и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Здесь дневной температурный фон чуть повысился - до 11-15 градусов тепла. Да и ночная температура в столице Амурской области подросла до плюсовых показателей – 5-9 выше нуля.

Четверг и пятница будут дождливыми в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Зато дневная температура здесь сохранится на уровне 11-16 градусов тепла. В ночные часы воздух в столице островной области остывает до плюс 6-9.

А вот в МАГАДАНЕ хотя ночи уже совсем зимние – до 4-9 градусов мороза, в четверг ожидается не снег, а дождь. Что, впрочем, и неудивительно – ведь в дневные часы в столице Магаданской области воздух еще прогревается до плюс 1-2.

Сухо и солнечно будет на этой неделе в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Но дневная температура в столице Камчатского края станет все-таки пониже - 7-10 градусов тепла. Соответственно, заметно понизится и ночной температурный фон – до плюс 4-6.