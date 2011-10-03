Информационное управление Госсовета КНР объявило о том, что количество интернет-пользователей в Китае превысило 500 млн человек, а уровень проникновения интернет-доступа составил 40%. Вонг Чен, глава Информационного управления Госсовета КНР, сделал данное заявление сегодня в рамках китайско-британского круглого стола по вопросам развития интернета, передает cybersecurity.

Предыдущие цифры о количестве интернет-пользователей в стране были опубликованы в конца июня этого года, тогда власти огласили цифру в 485 млн пользователей глобальной сети. Сейчас Вонг заявляет, что около 130 млн интернет-пользователей или 27% являются жителями сельских регионов страны.

Также он сообщил, что более половины интернет-пользователей работают с социальными сетями. "Китайская интернет-сфера развивается все быстрее и данное направление превращается в стратегически важную экономическую среду", - говорит он.