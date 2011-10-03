К 12-му году у Москвы появится .МОСКВА

На сегодняшний день в национальной доменной зоне .РФ зарегистрировано 900 000 доменных имен. Об этом сообщает пресс-служба Координационного центра .RU/.РФ. На это потребовалось менее 11 месяцев с даты начала открытой регистрации – 11 ноября 2011 года.

Российский домен .РФ сегодня находится на 15-м месте по количеству зарегистрированных доменных имен среди европейских доменов. На сегодняшний день для использования делегировано более 63% доменных имен в домене .РФ. Более 90% доменных имен, которые были зарегистрированы в ходе приоритетной регистрации, уже продлены.

В 2012 году в интернете появятся доменные имена .МОСКВА и .MOSCOW. Сегодня в российской столице зарегистрировано почти треть доменных имён в зоне .RU, что составляет 1 млн 130 тыс. доменов.