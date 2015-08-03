Камчатские спасатели оказали помощь приюту для бездомных животных

В течение недели сотрудники Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России собирали для животных еду. Спасатели приносили сухой корм, крупы, консервы. В итоге было собрано порядка 200 килограмм различной еды. Об этом газете «Золотой Рог» рассказали в пресс-службе МЧС.

Как рассказала Вероника Титова, волонтер приюта для бездомных животных «Остров надежды», в их приюте в настоящее время содержится более 100 собак. «Кормим много – в сутки варим порядка 300 литров каш, - рассказывает Вероника. – Варим утром и вечером. Приятно, что люди часто помогают нам – кто-то предоставляет автомобили для перевозки, кто-то приносит корм или помогает финансово. Людей добрых больше, чем злых».

Сотрудники МЧС России передали волонтерам еду, после чего покормили собак. Щенки с удовольствием отведали лакомства.

Пожарные и спасатели надеются, что их порыв окажется полезным для бездомных животных, и, возможно, их примеру последуют и многие жители Камчатского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.