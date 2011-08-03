www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Пассажирские лайнеры, захваченные террористами в США и в России, освободят войска ВВО

03 Августа 2011, 17:35 | Дальний Восток

Объединение ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжает подготовку к международному учению «Бдительный орел», которое пройдет на территории двух стран в период с 8 по 11 августа с.г.

Это вторые учения ВВС России и НОРАД (Объединённое Командование аэрокосмической обороны Северо-Американского континента (США, Канада), они проводятся с целью поддержания усилий по укреплению сотрудничества и партнёрства.

Учение будет состоять из двух этапов. Первый этап предусматривает отработку взаимодействия ВВС РФ и НОРАД в случае условного захвата террористами американского пассажирского самолёта Боинг-757, выполняющего полёт из Анкориджа в Токио через воздушное пространство Российской Федерации.

Второй этап предполагает отработку взаимодействия участвующих в учении сторон при условном захвате террористами в воздухе российского воздушного судна Ил-62, осуществляющего рейс из Петропавловска-Камчатского в Анадырь с отклонением от первоначального маршрута и заходом в воздушное пространство США.

Оба самолёта, условно захваченные террористами, не будут отвечать на вызов диспетчеров и изменят первоначальный маршрут с попыткой выйти из воздушного пространства своей страны. В этой ситуации ВВС РФ и НОРАД поднимут в воздух или привлекут уже находящиеся в воздухе истребители и с помощью самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS E-3B (США) и A-50 (РФ) направят их для опознавания и последующего сопровождения условно захваченных воздушных судов. В связи с этим большое внимание в ходе учения будет сосредоточено на совместном отслеживании и передаче сопровождения наблюдаемых самолётов Ил-62 и Боинг-757 между самолётами ДРЛО участвующих стран.

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения из России и США скоординируют действия самолётов-перехватчиков и самолётов-заправщиков.

Соответствующие гражданские агентства России (Федеральная аэронавигационная служба) и США (Федеральное управление гражданской авиации) также будут привлечены к учению, наряду с военными командованиями.

В настоящее время на аэродром в Петропавловск-Камчатский прибыла авиагруппа, участвующая в международном учении, состоящая из 5-ти Су-27, 2 самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50 и транспортного самолета ИЛ-62.

Автор: Группа информационного обеспечения ВВО
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru