Пассажирские лайнеры, захваченные террористами в США и в России, освободят войска ВВО

Объединение ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжает подготовку к международному учению «Бдительный орел», которое пройдет на территории двух стран в период с 8 по 11 августа с.г.

Это вторые учения ВВС России и НОРАД (Объединённое Командование аэрокосмической обороны Северо-Американского континента (США, Канада), они проводятся с целью поддержания усилий по укреплению сотрудничества и партнёрства.

Учение будет состоять из двух этапов. Первый этап предусматривает отработку взаимодействия ВВС РФ и НОРАД в случае условного захвата террористами американского пассажирского самолёта Боинг-757, выполняющего полёт из Анкориджа в Токио через воздушное пространство Российской Федерации.

Второй этап предполагает отработку взаимодействия участвующих в учении сторон при условном захвате террористами в воздухе российского воздушного судна Ил-62, осуществляющего рейс из Петропавловска-Камчатского в Анадырь с отклонением от первоначального маршрута и заходом в воздушное пространство США.

Оба самолёта, условно захваченные террористами, не будут отвечать на вызов диспетчеров и изменят первоначальный маршрут с попыткой выйти из воздушного пространства своей страны. В этой ситуации ВВС РФ и НОРАД поднимут в воздух или привлекут уже находящиеся в воздухе истребители и с помощью самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS E-3B (США) и A-50 (РФ) направят их для опознавания и последующего сопровождения условно захваченных воздушных судов. В связи с этим большое внимание в ходе учения будет сосредоточено на совместном отслеживании и передаче сопровождения наблюдаемых самолётов Ил-62 и Боинг-757 между самолётами ДРЛО участвующих стран.

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения из России и США скоординируют действия самолётов-перехватчиков и самолётов-заправщиков.

Соответствующие гражданские агентства России (Федеральная аэронавигационная служба) и США (Федеральное управление гражданской авиации) также будут привлечены к учению, наряду с военными командованиями.

В настоящее время на аэродром в Петропавловск-Камчатский прибыла авиагруппа, участвующая в международном учении, состоящая из 5-ти Су-27, 2 самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50 и транспортного самолета ИЛ-62.