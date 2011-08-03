В Еврейской области изменены показатели прожиточного минимума

В Еврейской автономной области величина прожиточного минимума за II квартал 2011 года в расчете на душу населения составляет 7 268,43 рубля, для трудоспособного населения - 7 657,69 рублей, пенсионеров - 5 987,79 рублей, детей - 7 065,54 рублей.

Такие показатели утверждены Управлением по труду при правительстве Еврейской автономной области Приказом № 72 от 08.07.2011.