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«Ростелеком» предупреждает: появился вирус, блокирующий доступ в Интернет
В последние дни российскими интернет–провайдерами был зафиксирован ряд случаев заражения компьютеров пользователей вредоносным программным обеспечением (ПО), блокирующим доступ к сети Интернет якобы из-за «перегрузки каналов» связи. После заражения компьютера данное ПО предлагает абонентам активировать «резервные каналы» подключения к Интернет путем указания номера своего мобильного телефона или с помощью отправки SMS.
В связи с этим, «Ростелеком» считает необходимым сообщить следующее:
1. Данное ПО является компьютерным вирусом, который был написан, по-видимому, для реализации мошеннической схемы по получению незаконных доходов путем введения абонентов в заблуждение.
2. 3. Ни «Ростелеком», ни другие провайдеры услуг доступа к сети Интернет не имеют к этому ПО никакого отношения.
4. 5. «Ростелеком» никогда не оказывал услуг по предоставлению и активации резервных каналов доступа в Интернет путем отправки кодов в SMS -сообщениях.
6. 7. Фальсифицированные страницы, сделанные по образцу страниц официальных сайтов провайдеров, в т.ч. «Ростелекома», никогда на сайтах компаний–провайдеров не располагались и содержат информацию, не соответствующую действительности. Предположительно эти страницы показываются из-за подмены IP-адреса доменов типа rostelecom.ru локально на компьютере пользователя (например, через файл hosts).
8. При заражении компьютера пользователя упомянутым ПО и появлении подобных страниц с предложением разблокировать доступ в Интернет путем указания номера своего мобильного телефона или с помощью отправки SMS «Ростелеком» рекомендует:
1. Не направлять номера своих мобильных телефонов или SMS для разблокировки доступа в Интернет.
2. 3. Как можно скорее проверить свои компьютеры с помощью антивирусного ПО на наличие вируса и удалить его.
4. 5. В случае, если пользователи все-таки стали жертвой мошеннических действий со стороны авторов этого вируса и понесли материальный ущерб «Ростелеком» рекомендует обратиться с соответствующим заявлением в органы внутренних дел.
6. Как заверили журналистов в «Ростелекоме», сеть Компании работает без перегрузок, обеспечивая надежную и эффективную передачу Интернет–трафика. «Ростелеком» намерен решать возникшую проблему в тесном взаимодействии с российскими производителями антивирусного ПО, а также обратиться в уполномоченные органы для установления авторов данного вредоносного ПО, чтобы предъявить им претензии в установленном Законом порядке.
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