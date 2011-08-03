Официальная численность безработных снизилась на 0,8%

Минздравсоцразвития РФ представило данные мониторинга рынка труда в разрезе субъектов РФ, согласно которым в период с 13 по 27 июля 2011 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8 % (или 11 322 человека) и по состоянию на 27 июля составила 1 393 649 человек.

По данным ведомства, за отчетный период численность безработных граждан снизилась в 56 регионах России. Максимальное снижение отмечено в республиках Северная Осетия – Алания и Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области.

Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, отмечен в 23 регионах, в том числе Костромской, Орловской, Новгородской, Амурской областях, Республике Мордовия, передает пресс-служба Минздравсоцразвития.