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Доработанный проект тоннеля для леопардов отправится на экспертизу

03 Июля 2014, 15:03 | Дальний Восток

Доработанный проект Нарвинского тоннеля в Хасанском районе до конца текущей неделе передадут на государственную экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Об этом сегодня в ходе совещания под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева сообщил вице-губернатор по вопросам строительства Олег Ежов.

На сегодняшний день построено уже около половины тоннеля – 300 метров. В ходе работ выявлена ошибка проектировщика. Грунты, на которых строится тоннель, потребовали дополнительного укрепления. Это вызвало необходимость доработать проект.

«Мы пример меры для того, чтобы экспертиза завершилась в максимально короткий срок», - подчеркнул Олег Ежов.

Срок окончания строительства Нарвинского тоннеля – декабрь 2014 года.

Напомним, Нарвинский тоннель строится в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Именно в Хасанском районе обитают эти редкие кошки.

В январе 2013 года глава региона Владимир Миклушевский подписал постановление о создании в Приморье охранной зоны Национального парка «Земля леопарда».

Задача охранной зоны – сохранение и увеличение численности дальневосточного леопарда и амурского тигра, а также их кормовых ресурсов, восстановление природных комплексов и объектов. На территории запрещено использование капканов и самоловов, а также присутствие охотничьих собак.

По словам Василия Усольцева, строящийся Нарвинский тоннель разведет по разным уровням автомобильную трассу и пути миграции леопардов.

ZRPRESS.RU, Владивосток 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тоннель  проект  леопард  экспертиза 



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