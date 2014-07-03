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Доработанный проект тоннеля для леопардов отправится на экспертизу
Доработанный проект Нарвинского тоннеля в Хасанском районе до конца текущей неделе передадут на государственную экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Об этом сегодня в ходе совещания под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева сообщил вице-губернатор по вопросам строительства Олег Ежов.
На сегодняшний день построено уже около половины тоннеля – 300 метров. В ходе работ выявлена ошибка проектировщика. Грунты, на которых строится тоннель, потребовали дополнительного укрепления. Это вызвало необходимость доработать проект.
«Мы пример меры для того, чтобы экспертиза завершилась в максимально короткий срок», - подчеркнул Олег Ежов.
Срок окончания строительства Нарвинского тоннеля – декабрь 2014 года.
Напомним, Нарвинский тоннель строится в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Именно в Хасанском районе обитают эти редкие кошки.
В январе 2013 года глава региона Владимир Миклушевский подписал постановление о создании в Приморье охранной зоны Национального парка «Земля леопарда».
Задача охранной зоны – сохранение и увеличение численности дальневосточного леопарда и амурского тигра, а также их кормовых ресурсов, восстановление природных комплексов и объектов. На территории запрещено использование капканов и самоловов, а также присутствие охотничьих собак.
По словам Василия Усольцева, строящийся Нарвинский тоннель разведет по разным уровням автомобильную трассу и пути миграции леопардов.
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