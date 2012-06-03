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Большинство россиян считают свою работу творческой
03 Июня 2012, 01:59 | Дальний Восток
3 июня, ZRPRESS. Большинство российских работников считают свою работу творческой. Так, в частности, 58% опрошенных заявили о креативности своей работы, поскольку в процессе ее выполнения приходится решать нестандартные задачи.
Такие данные исследования приводит Служба исследований компании HeadHunter.
Согласно данным опроса, 75% управленцев уверены в том, что в их работе присутствует элемент творчества. При этом в профессиональной области «Искусство, развлечения и масс-медиа» таковых оказалось только 68%.
Менее всего в творческом характере работы уверены госслужащие и бухгалтеры – 10% и 19% соответственно.
«Золотой Рог».
Автор: hh.ru
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