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Летняя пассажирская кампания РЖД приготовила сюрпризы для дальневосточников
Появятся новые поезда, фирменный "Океан" обзаведется плацкартными вагонами, а в СВ можно получить скидку
На Дальневосточной железной дороге с 27 июля по 7 сентября назначается новый пассажирский поезд сообщением Хабаровск-Хасан с 50% скидкой на проезд.
Об этом 2 июня сообщил начальник Дальневосточного филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК) Александр Караев на пресс-конференции, посвященной организации летних пассажирских перевозок. По его словам, новый график движения поездов, введенный с 28 мая 2011 года, призван в полном объеме удовлетворить спрос жителей Дальнего Востока на пассажирские перевозки внутри региона и за его пределами. Для этого планируется задействовать весь парк подвижного состава и резерв проводников.
С началом летней пассажирской кампании сохранено курсирование всех пассажирских поездов формирования ФПК, отправляющихся с полигона Дальневосточной железной дороги, в том числе и ежегодно назначаемых дополнительных летних поездов:
№ 201/202 Владивосток – Комсомольск-на-Амуре с 17 июля;
№ 113/114 Тихоокеанская – Хабаровск с 29 мая вместо фирменного поезда № 3/4, с ежедневным курсированием в летний период;
№ 207/208 Новокузнецк – Владивосток с 5 июня;
№ 235/236 Тында – Анапа с 5 июня;
№ 239/240 Владивосток – Москва с 2 июня.
Кроме того, на основе маркетинговых исследований в состав фирменного поезда «Океан» включены плацкартные вагоны, а на участке Хабаровск – Тихоокеанская вместо фирменного поезда 004/003 назначен скорый поезд 114/113. В 3 квартале 2011 года на одном из востребованных направлений планируется назначить фирменный поезд сообщением Хабаровск – Благовещенск.
В период массовых пассажирских перевозок и летних отпусков в поездах формирования Дальневосточного филиала ФПК на верхние места купейных вагонов будет предоставлена 30% скидка: 133/134 Владивосток – Пенза, 035/036 Хабаровск – Благовещенск, 043/044 Хабаровск – Москва, 077/078 Нерюнгри – Новосибирск, 005/006 Владивосток – Хабаровск.
Помимо этого, с 1 июня по 30 сентября 20% в поездах 400-500-й нумерации будет предоставлена скидка на проезд в вагонах СВ и купейных вагонах. Пассажирам, отправляющимся на Черноморское побережье Кавказа и Минеральных вод будет предоставлена 20% скидка на проезд в вагонах СВ и купейных вагонах в поездах: следующих из Адлера, Сочи, Анапы, Новороссийска, Кисловодска, Минеральных Вод, Ейска – в период с 01 по 19 июня; следующих в Адлер, Сочи, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Минеральные воды, Ейск – в период с 15 по 31 августа, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
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