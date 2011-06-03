Гороскоп на неделю

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) с новыми силами возьмутся за старые дела. Ситуация требует от вас мобильности и решительных действий. Требуется завершить начатое. В эти дни вас ждут хорошие новости от старого компаньона. Не исключено получение важного документа, который вы давно ждете. Встречи и переговоры будут иметь окончательное значение. В работе возможны значительные сдвиги, часто связанные с материально-техническими отношениями. Вместе с тем период отмечен значительными тратами, приятными приобретениями. Через ваши руки пройдут крупные денежные суммы. С вами будет искать встреч женщина, которая может раздражать, не нравиться вам. Придется пойти на значительные ухищрения...

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) будут осваивать новые рубежи знаний, территорий, отношений. Для большинства представителей знака ситуация будет складываться вполне предсказуемо. Но почти всегда вы будете искать дополнительные пути для сокращения расстояния к цели. Многие будут воспринимать вас как неизменных мечтателей, неисправимых романтиков, лишенных чувства реальности. Но в вашей голове будут возникать самые жизнеспособные идеи, которые будут вызывать восхищение. Но вам следует сосредоточить внимание на условностях и правилах в деловых отношениях и на работе. Можете испортить свою репутацию опозданием или досадной забывчивостью.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) сумеют воспользоваться связями и выгодными знакомствами в корыстных целях. В эти дни вас могут беспокоить прежние отношения, в которых вы разочарованы на сегодняшний день. Почти всегда вы будете искать возможность для сокрытия тех или иных фактов собственной биографии. Будете сожалеть о собственной несдержанности, излишней открытости. Вас могут настораживать намерения кого-то из друзей, коллег. Можете усмотреть угрозу благополучию в действиях окружающих. Произойдет сближение с младшими членами семьи, детьми. У старших Близнецов могут возобновиться отношения с прежними партнерами. Молодые же обнаружат в себе непревзойденных любовников.

РАКИ (22 июня-22 июля) будут искать способ для усиления собственного влияния на окружающих. Важным будет то, как воспринимают ваши действия близкие. Появится повод гордиться своими достижениями. Раки способны создать нечто выдающееся. Удача на стороне художников и музыкантов, а также тех, кто владеет словом и по роду деятельности оказывает влияние на аудиторию. Возможна встреча с заинтересованными союзниками. Не исключено предложение о совместной деятельности. Свободным Ракам стоит сделать решительный выбор.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) будут планировать свои дела в зависимости от собственного настроения. Вы почти неуловимы, непредсказуемы для окружающих. Насмешники и острословы, вы непременно наживете себе врагов из числа ближайшего окружения. Кто-то будет дуться на вас, пытаться уколоть, задеть. Но вы словно не замечаете чужих настроений, полностью уйдя в собственные проблемы. Профессиональная сторона дела позволит вам навести мосты с влиятельными знакомыми. Доверие к вам будет определяться вашей профессией. В эти дни состоится ряд знакомств, от которых вы вскоре устанете. Предстоит новое знакомство, которое подарит вам эмоциональный взлет.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) могут испытывать нечто вроде разочарования. Возможен постепенный отход от дел. Вы будете чувствовать себя менее обремененными заботами, чем прежде. Вместе с тем появятся новые проблемы, которые прежде возникали у ваших знакомых. Вы будете понимать, что утрачиваете свое влияние на ближайшее окружение. В вашем поведении будут просматриваться хвастливые нотки, несдержанность обещаний. Эмоциональный уровень будет повышенным. Несдержанность эмоций станет плохим советчиком. Преувеличенность во всем будет характерна для ваших слов. Могут последовать разочарования в вас, как в серьезной личности. Опасность может прийти к вам в виде несвежих продуктов, пищевых и алкогольных отравлений.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) смогут немного отдохнуть и подвести некоторые итоги. Все не так уж плохо. У вас появятся новые возможности для реализации хороших идей. Теперь, когда все отлажено благодаря вашим усилиям, вы можете начать новый проект или уйти в непродолжительный отдых. Вы будете чувствовать поддержку родственников, друзей и союзников. Ощущение свободы, отхода от обременительных контактов и связей будет способствовать уверенности в себе. Но существует соблазн быть втянутыми в некую авантюру. Вам следует тщательно подходить к принятию решений. В дороге вас ждут хорошие новости. Возможна шумная встреча.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) сумеют найти ответы на те вопросы, которые уже давно не давали покоя. Неожиданно вы возобновите отношения с давним другом. Отношения приобретут совершенно иную окраску. Творческое начало будет присутствовать во всех отношениях, и в деловых, и в личных. В этот период вы будете чувствовать себя более свободными, способными к самостоятельности. В вашем доме возможны качественные перемены. Обновление будет направлено на повышение комфортности, гармонизацию ситуации. В работе вы будете заняты поиском новых путей для реализации намеченных планов.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) будут чувствовать себя сторонними наблюдателями, когда другие будут стремительно решать насущные вопросы, обходясь без вашего участия. Проблемы родственников выйдут на первый план. Предстоит оказывать моральную поддержку в ситуации, когда необходимо делать выбор, ставить окончательную точку. Не исключено оформление бумаг, заключение договора. Финансовый аспект приобретает решающее значение. Вопрос имущественного владения становится актуальным. Не исключено четкое разграничение обязанностей между близкими людьми. Удастся реализовать давние планы, касающиеся поиска ценных фактов, доказательств или информации. В личной жизни возможен дефицит тепла, заботы.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) сумеют восстановить утраченное влияние на окружающих. Особенно это будет иметь значение в профессиональной деятельности. Здесь будет отмечено укрепление собственных позиций, значительное продвижение вперед. Но в отношениях с любимыми и друзьями могут иметь место сбои. Будете чувствовать себя подавленными, даже угнетенными. Ситуация становится слишком запутанной для вас, непредсказуемой. Вас могут беспокоить мнения людей, их отношение к вам, позиция. Неясные ощущения тревоги не дадут вам покоя. Вы становитесь слишком подозрительными. Мнительность порой станет выходить за рамки. Ожидается поездка.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) будут стремиться к встречам, контактам, переговорам. Ваш досуг будет связан с дружеским общением, отдыхом в приятной компании, воспоминаниями о прошлом. Но вам следует избегать эмоциональных перепадов настроения. Так как вы можете стать пассивными и недоверчивыми. В работе звезды рекомендуют действовать в обычном формате. Не стоит расширять сферу деятельности, принимать важные решения, так как не все будет получаться и могут иметь место материальные потери. Вы можете почувствовать раздражительность. Поэтому стоит подумать о собственном отдыхе, укреплении здоровья и спортивной программе.Ваше присутствие будят заряжать окружающих созидательной энергией.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) будут использовать это время с пользой для себя. Все у вас будет расписано, распланировано. Ожидается дорога. Вы будете лишены возможности менять свои планы. Но нередко вам будет хотеться все переиграть. На вас будет оказывать значительное влияние известная особа. У многих появится необходимость сокрытия своих намерений, чувств. Предстоит радостная встреча с близким человеком. Встречи и приятные контакты становятся приметой сегодняшнего времени. Вы будете дарить и получать подарки.