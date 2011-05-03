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Матерщинка на счастье

03 Мая 2011, 01:58 | Дальний Восток
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Ненормативной лексикой на работе пользуется 31% россиян – такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru среди 1800 респондентов из семи округов РФ, имеющих работу.

Среди тех, кто признался в том, что сквернословят на работе (31%), большинство уточняют, что ругаются матом обычно «тихо, мирно, себе под нос – и очень редко». Оказывается, ненормативная лексика может действовать как обезболивающее средство, выяснили британские ученые, сообщает The Daily Mail. Исследователи из Кильского университета провели эксперимент, в ходе которого они заставляли студентов опускать руки в очень холодную воду и держать их там столько, сколько возможно. Первой группе студентов было предложено при этом ругаться матом, а второй нет. Выяснилось, что нецензурно выражающиеся участники опыта смогли продержать руки в холодной воде дольше. При этом лучшее время показали те, кто обычно редко употребляет нецензурные выражения.

«Люди ругаются на протяжении столетий, это практически универсальное явление в лингвистике. Ругательства влияют на центры эмоций головного мозга, которые расположены в правом полушарии, тогда как обычно за речь у человека отвечает левое полушарие», - рассказал доктор Ричард Стефенс, один из авторов этого исследования. Также ученые уверяют, что примененная по делу ругань стимулирует выброс в кровь эндорфинов – гормонов счастья, однако советуют приберечь ругань для крайних случаев.

Автор: По сообщениям информагентств
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