На военный парад - в новых беретах

Военнослужащие российских Вооруженных Сил с весны 2011 года получат новые головные уборы - береты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Береты, которые используются в настоящее время лишь в некоторых родах войск, повсеместно заменят традиционные пилотки. Сухопутные войска будут носить береты зеленого цвета, ВМФ - черные. Ранее черные береты носили лишь морские пехотинцы. Служащие Военно-воздушных сил получат синие береты, ВДВ будет носить голубые головные уборы, как и в настоящее время. Собеседник агентства отметил, что все участники парада в честь дня Победы будут носить береты вместо пилоток.

Стоит отметить, что зеленый цвет берета, доставшийся Сухопутным войскам, ранее относился к пограничникам. Право на ношение беретов такого цвета давалось после сдачи нормативов или в виде награды за те или иные воинские заслуги.