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Росстат намерен выяснить, есть ли в России средний класс

03 Апреля 2012, 01:56 | Дальний Восток

Росстат намерен провести кампанию, аналогов которой в нашей стране еще не было. Ведомство будет изучать жизнь россиян во всех деталях - вплоть до того, кто что ест. Не говоря уже о том, кто сколько зарабатывает. Прежде всего, Росстат изучит структуру доходов россиян. Такая работа не проводилась уже лет 20.

Главная задача этого исследования - выявить пресловутый средний класс. Впрочем, оно также поможет выявить, сколько продуктов мы потребляем в килограммах и литрах. Причем, не только в будни, но и в праздники. Учитываться будет и энергетическая ценность съеденного - это нужно, чтобы понять: здоровая у нас структура питания или нет.

О результатах исследования пока говорить рано, но ряд вопросов уже есть, сообщают "Вести". Так, по последним данным, россияне стали меньше тратить из семейного бюджета на питание. Значит ли это, что зарабатывать люди стали больше - или есть стали меньше?

«Россияне стали относительно меньше тратить, то есть меньший процент от своего дохода. А так - конечно, больше. Цены-то растут», - пояснил глава Росстата Александр СУРИНОВ. В то же время это свидетельствует о том, что наши сограждане стали жить богаче, они уже могут позволить себе купить что-то, кроме продуктов и предметов первой необходимости.

То есть можно сказать, что в нашей стране стал появляться средний класс. «Есть определение, данное Минэкономразвития, что средний класс - это люди, чей доход в месяц составляет 6 прожиточных минимумов, - рассказал глава Росстата. - Кроме того, эти люди должны иметь какие-то сбережения, счета в банках, должны иметь возможность отдыхать за границей, должен быть автомобиль». Предполагается, что через 10-15 лет таких людей в России должно быть больше половины от всего населения.

Однако сегодня средний доход по стране составляет 20 тыс. рублей на человека. Прожиточный минимум - чуть более 6 тыс. рублей. Разница между самыми богатыми и самыми бедными гражданами просто огромна. По словам Александра Суринова, она достаточно велика не только в нашей стране. Но, например, в США эта огромная разница расценивается как нормальное явление. У нас же это рассматривается как проблема.

«Мы все вышли из социализма со всеми вытекающими последствиями. А в США изначально формировалась национальная доктрина, что человек должен быть успешным, он должен добиться всего сам и должен бояться попасть в бедность», - отметил глава Росстата. Этими же принципами, по его мнению, и должен быть мотивирован средний класс в России. «Нужно больше работать, сберегать, вкладывать в дело. Должны быть высокооплачиваемые наемные рабочие, рабочая аристократия, «белые воротнички» должны больше получать», - пояснил он.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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