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«ТОКИО БОЭКИ» намерена создать в ДВФУ центр исследований и разработок

03 Марта 2011, 22:05 | Дальний Восток

Японская компания «ТОКИО БОЭКИ СиАйЭс» готова инвестировать 600 тыс. рублей ежегодно в совместные проекты компании и Дальневосточного федерального университета. Меморандум о сотрудничестве был подписан 1 марта генеральным директором «ТОКИО БОЭКИ» Кадзуэи УТИДА и ректором ДВФУ Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ при участии посла Японии в России Масахару КОНО.

Меморандум предполагает сотрудничество сторон в различных сферах науки и образования, реализацию совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.

«В рамках подписанного документа мы будем сотрудничать в разных областях. Это образовательные программы - Япония является поставщиком достаточно широкого спектра исследовательского оборудования, и обе стороны заинтересованы в том, чтобы были подготовлены квалифицированные кадры для работы на этом оборудовании. Обсуждаем мы и возможности создания совместного Центра исследований и разработок. Уже стало тенденцией, что подобные центры компании открывают в крупных университетах. Надеюсь, это получится и у нас. Еще одно направление сотрудничества - это стипендиальная поддержка. 30 тыс. рублей за семестр компания «ТОКИО БОЭКИ» готова платить тем студентам, которые достигнут особых успехов в учебе. Кроме этого, мы также хотим видеть здесь с лекциями японских ученых, видных бизнесменов. Это будет способствовать установлению более тесных контактов между двумя странами», - сообщил ректор ДВФУ.

«Понимаю, что между Россией и Японией есть сложная политическая проблема. Но если мы будем развивать наши отношения в области культуры и образования, то в итоге это отразится и на политическом поле», - сказал на церемонии подписания посол.

Отметим, что «ТОКИО БОЭКИ» активно поддерживает российские вузы с 2004 года и на сегодняшний день сотрудничает более чем с 20 российскими университетами, в том числе МГУ им.Ломоносова.

«Основные направления нашей совместной деятельности связаны с поддержкой научного обмена между Россией и Японией. Мы поддерживаем различные семинары и стажировки, компания является спонсором Дня науки, который каждый октябрь проходит в Москве, организатором Российско-японской конференции по наноматериалам и нанотехнологиям. Мы хотим упрочить отношения между ДВФУ и японскими деловыми кругами, готовы приглашать студентов университета на стажировки в крупные японские компании. И подписание меморандума - это первый шаг на пути упрочения сотрудничества между Японией и российским Дальним Востоком», - отметил г-н Утида.

Автор: Елена Ардальянова
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