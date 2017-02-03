Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье не смогли спасти тигрицу, попавшую в капкан
3 февраля в Центре диагностики болезней диких животных ПГСХА была проведена экспертиза погибшей тигрицы, обнаруженной 29 января в Пожарском районе Приморья. Причиной мучительной гибели зверя стал капкан, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В экспертизе участвовали сотрудники Центра диагностики болезней диких животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии, департамента охотнадзора Приморского края и WWF России.
«Сегодняшнее обследование показало, что животное находилось в крайней степени истощения, и гибель наступила именно от невозможности добыть себе пропитание. Конечно, тигрица страшно мучилась – попадание в капкан произошло, вероятно, в разгар крещенских морозов, когда температура достилала –40 С, животное получило сильнейшее обморожение. Зверь, естественно, пытался выбраться из капкана и фактически отгрыз себе лапу, – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – Тигра очень жалко. Тем более, что это северное Приморье, где выживать тиграм крайне трудно. К тому же, погибла молодая самка, которая могла бы принести потомство. Сейчас эксперты выясняют детали, которые помогут дальнейшему расследованию дела».
Сообщение о том, что в 60 км от Лучегорска на лесовозной дороге находится раненый тигр, поступило в департамент охотничьего надзора Приморского края в ночь с 28 на 29 января. Молодой тигр вышел на дорогу и спрятался под полуприцеп лесовоза. На место незамедлительно выехала оперативная группа охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком, однако, ко времени ее прибытия, зверь уже не подавал признаков жизни, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
«Несмотря на то, что специалисты, с учетом расстояния 600 км, прибыли достаточно быстро, они не смогли спасти тигрицу. Если быть объективными, у них не было шансов ей помочь, тигрица слишком поздно «обратилась» за помощью к людям. Тигр сильно истощен, по сути «скелет». Одна из передних лап имеет сильнейшие повреждения, из-за которого она не могла охотиться, что скорее всего и стало причиной её голодания», – говорит директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев.
«Досадно, что тигр не дождался нас совсем немного. Мы не смогли помочь, хотя и понимаем, что, чтобы его спасти, он должен был оказаться в наших руках на 7-10 дней раньше. Уши и треть хвоста были каменные, это говорит о том, что они отмерзли уже давно. При такой степени истощения странно, как ему вообще удалось выйти к людям», - комментирует специалист-эксперт департамента охотничьего надзора Приморского края, старший оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком Андрей Орел.
Пострадавший тигр – трехгодовалая красавица-тигрица. Сейчас специалистам предстоит выяснить при каких обстоятельствах самка амурского тигра фактически лишилась одной конечности.
«Сейчас наши инспектора совместно с сотрудниками внутренних дел ищут место, где могло произойти это происшествие. Надеемся, нам удастся выяснить на кого ставились капканы и каким образом в них попал тигр», – комментирует директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов.
Работа группы по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.
Фото предоставлено департаментом охотничьего надзора Приморского края.
Новости тематики
- В Приморье не смогли спасти тигрицу, попавшую в капкан
- Во Владивостоке открылась фотовыставка "Заповедное ожерелье Амура", посвященная Году ООПТ
- Ушел из жизни Тихон Шпиленок - директор Кроноцкого заповедника
- В Амурской области добычу россыпного золота будут отслеживать через космоснимки
- На Камчатке ученые за год идентифицировали 207 особей горбатых китов
- Во Владивостоке тигр получил имя и специальный ошейник с передатчиком
- Тигрица "Тихоня" сбежала из Центра реабилитации диких животных "Утес"
- В Хабаровском крае отловлена молодая конфликтная тигрица "Тихоня"
- Численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляет порядка 550 особей
- Студенты из России и Китая учатся охранять природу бассейна Амура
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока сложнее всего поступить в вузы
- В Приморье не смогли спасти тигрицу, попавшую в капкан
- Центр поддержки получателей дальневосточного гектара открыт в Приморье
- Во Владивостоке открылась фотовыставка "Заповедное ожерелье Амура", посвященная Году ООПТ
- На Дальнем Востоке сняли три загадочных объекта, летящих в сторону Китая (фото)
- Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина
- Лётчики-истребители МиГ-31 отработали перехват воздушной цели на Камчатке
- Бизнес-гороскоп: Близнецы получат двойные бонусы
- "Дальневосточный капитал" опубликовал календарь-2017 событийного туризма Дальнего Востока
- Председателем Общественного совета при Минвостокразвития России стал Сергей Габестро
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- В Приморье рынок фотографии оказался резиновым