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Азиатский антициклон подморозил Приморье

03 Февраля 2015, 20:30 | Дальний Восток

Последний месяц зимы, как и его собрат январь, тоже обещает радовать потеплением и ранним приближением весны. Хотя возможно всякое – на то она и зима. А пока же погодой на Дальнем Востоке командует очередной азиатский антициклон, сообщает газета "Золотой Рог".

Как обычно, осадков в регионе будет немного, да и не везде. Заметны и температурные изменения. Ну а в Приморье вновь царит поле повышенного атмосферного давления.

Это значит, пишет "Золотой Рог", что в ближайшую неделю во ВЛАДИВОСТОКЕ снега не ожидается. Дневной температурный фон повысится до 5-10 градусов мороза. Временами, правда, будет пасмурно. После захода солнца воздух в столице Приморья остывает до минус 11-15.

В субботу небольшой снег возможен в ХАБАРОВСКЕ, делится информацией газета "Золотой Рог". В дневные часы температура в столице соседнего края остается на прежнем уровне - 11-15 градусов мороза. С наступлением сумерек воздух в городе на Амуре становится холоднее – до 17-22 ниже нуля.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ снег может пойти в пятницу. Днем температура практически не меняется третью неделю кряду - 11-16 градусов мороза. По ночам в столице Амурской области все-таки еще по-зимнему холодновато – до минус 19-25.

Малооблачно, временами пасмурно будет на этой неделе в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Дневная температура выше 6-10 градусов мороза не поднимется. Осадков в городе не ожидается. Ночью воздух в столице островной области остывает до 13-15 ниже нуля.

Облачной и пасмурной обещает быть текущая неделя в МАГАДАНЕ. Да и снега не ожидается. При этом повысится температура. Так, днем она будет доходить уже до 8-12 градусов мороза. А в темное время суток в столице Магаданской области температура поднялась до отметок минус 13-16.

Вновь страдает от снега ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Не успело утихнуть ненастье на прошлой неделе, как в городе начался снегопад, который прекратится в среду. А в субботу опять ожидаются осадки. Днем температура не превышает 1-3 градусов мороза. Ночью воздух в столице Камчатского края остывает до 5-7 ниже нуля.

По данным Интернета.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: прогноз  погода 



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