www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.68 р. 100 JPY: 55.73 р.
EUR: 67.62 р. 10 CNY: 92.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке отметят самых активных волонтеров

02 Декабря 2016, 10:58 | Дальний Восток

В ближайший понедельник, 5 декабря, в актовом зале Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа состоится торжественное подведение итогов городского конкурса «Волонтер года-2016». Тогда же станет известен обладатель главного приза – путевки во Всероссийский детский центр «Океан».

Накануне, 1 декабря, экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли представители администрации и Думы города, общественных объединений и учреждений образования, подвели итоги рассмотрения заявок от добровольцев, которые были поданы претендентами на победу. После предварительного отбора эксперты оценивали портфолио от 18 волонтеров. Среди кандидатов – молодые людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые в этом году бескорыстно помогали в проведении общероссийских или городских мероприятий, инициировали проведение социально значимых акций.

По результатам обсуждения экспертная комиссия определила победителей и лауреатов по номинациям «Лидер волонтерского проекта», «Самый опытный волонтер», «Признание экспертной комиссии» и «Личный вклад в добровольчество». И, конечно же, определила лучшего волонтера Владивостока 2016 года. Их имена будут озвучены в понедельник, 5 декабря, в 15:00, в актовом зале Владивостоского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского Крайпотребсоюза (Проспект 100-лет Владивостоку, 18).

– Самых активных волонтеров мы отмечаем на протяжении уже четырех лет. В этом году впервые решили попробовать конкурсный формат. Все подавшие заявки добровольцы трудились в свободное от учебы или работы время. Они оказывали помощь, щедро одаривая окружающих душевным теплом. 5 декабря, когда во всем мире отмечается День добровольца, мы хотим отметить самых активных волонтеров города. Кроме заслуженных наград, ребятам подарят праздник лучшие творческие силы городского студенчества. Отдельно отмечу и поблагодарю за партнерство в конкурсе Всероссийский детский центр «Океан», который выделил для обладателя звания «Волонтер года-2016» бесплатную путевку на одну из тематических смен, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: волонтер  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru