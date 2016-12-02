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Во Владивостоке отметят самых активных волонтеров
В ближайший понедельник, 5 декабря, в актовом зале Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа состоится торжественное подведение итогов городского конкурса «Волонтер года-2016». Тогда же станет известен обладатель главного приза – путевки во Всероссийский детский центр «Океан».
Накануне, 1 декабря, экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли представители администрации и Думы города, общественных объединений и учреждений образования, подвели итоги рассмотрения заявок от добровольцев, которые были поданы претендентами на победу. После предварительного отбора эксперты оценивали портфолио от 18 волонтеров. Среди кандидатов – молодые людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые в этом году бескорыстно помогали в проведении общероссийских или городских мероприятий, инициировали проведение социально значимых акций.
По результатам обсуждения экспертная комиссия определила победителей и лауреатов по номинациям «Лидер волонтерского проекта», «Самый опытный волонтер», «Признание экспертной комиссии» и «Личный вклад в добровольчество». И, конечно же, определила лучшего волонтера Владивостока 2016 года. Их имена будут озвучены в понедельник, 5 декабря, в 15:00, в актовом зале Владивостоского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского Крайпотребсоюза (Проспект 100-лет Владивостоку, 18).
– Самых активных волонтеров мы отмечаем на протяжении уже четырех лет. В этом году впервые решили попробовать конкурсный формат. Все подавшие заявки добровольцы трудились в свободное от учебы или работы время. Они оказывали помощь, щедро одаривая окружающих душевным теплом. 5 декабря, когда во всем мире отмечается День добровольца, мы хотим отметить самых активных волонтеров города. Кроме заслуженных наград, ребятам подарят праздник лучшие творческие силы городского студенчества. Отдельно отмечу и поблагодарю за партнерство в конкурсе Всероссийский детский центр «Океан», который выделил для обладателя звания «Волонтер года-2016» бесплатную путевку на одну из тематических смен, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.
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