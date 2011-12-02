Из новогодних каникул у россиян заберут один день

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить новый нерабочий праздничный день – 1 октября – День пожилого человека.

По словам авторов законопроекта, установление указанного нерабочего праздничного дня призвано повысить внимание государства и общества к проблемам граждан пенсионного возраста, вопросам повышения качества их жизни и благополучия.

При этом в целях сохранения общего числа нерабочих праздничных дней в году новый праздник предлагается установить вместо последнего дня новогодних каникул – 5 января.