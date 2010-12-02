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Что вы знаете о пенсии?
С этим вопросом корреспондент обратился к случайным прохожим. Ответы были схожи: «Пенсии не хватает на жизнь». Такая установка прочно укоренилась в сознании россиян. Но все может быть и по-другому. О том, как обеспечить себе достойную жизнь после выхода на пенсию, сегодня рассказывает директор Приморского филиала одного из ведущих негосударственных пенсионных фондов РФ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Людмила Дряблова.
- Людмила Алексеевна, хотелось бы определиться с самого начала: пенсия, равная величине прожиточного минимума, – это приговор?
- Конечно, нет. Сейчас существует несколько способов существенно увеличить размер будущей пенсии. Это и перевод накопительной части трудовой пенсии из Пенсионного фонда РФ в НПФ, и участие в программе государственного софинансирования, и формирование дополнительной негосударственной пенсии. Но хочу подчеркнуть – начинать копить на пенсию лучше в молодом возрасте! Ведь это дело не одного года, и даже не пяти лет.
- Фондами предлагается множество программ негосударственного пенсионного обеспечения. Подскажите, на что ориентироваться, выбирая одну из них?
- Здесь важно определиться со следующими моментами: в течение какого срока вы готовы вносить средства, сколько времени вы планируете получать пенсию (пожизненно или 10-20 лет), хотите ли вы, чтобы ваши пенсионные взносы наследовались. Исходя из ваших ответов, специалист фонда подберет оптимальную для вас пенсионную программу. Кстати, негосударственную пенсию можно формировать не только для себя, но и для родственников.
- Делать взносы нужно ежемесячно?
- Необязательно. Мы предлагаем своим клиентам произвольную форму внесения пенсионных взносов. Инвестиционный доход в любом случае начисляется фондом на ваши взносы один раз в год. Хочу отметить, что в итоге в структуре вашего пенсионного капитала доля инвестиционного дохода, который ежегодно начисляет НПФ, будет значительно больше суммы внесенных лично вами средств.
- А насколько популярны сегодня программы НПО?
- Только в нашем фонде на сегодняшний день формируют негосударственную пенсию более 683 тысяч человек, а более 231 тысячи наших клиентов - уже получают ее.
- Людмила Алексеевна, есть ли у клиентов НПФ какие-то гарантии, что их средства защищены?
- Деятельность всех НПФ контролируется государственными надзорными органами очень строго, если не сказать жестко! Но для большей уверенности клиентов и выполнения своих обязательств даже в случае экономических потрясений фонды создают страховой резерв. Например, страховой резерв нашего фонда, который стабильно входит в тройку самых крупных НПФ страны, составляет 5,6 млрд рублей, что больше необходимого уровня по установленным законом нормативам.
- Что касается обязательного пенсионного страхования, насколько востребованы НПФ здесь?
- Сегодня уже более 7,3 миллиона человек – а это почти 10% от численности экономически активного населения страны – перевели в негосударственные пенсионные фонды накопительную часть своей трудовой пенсии. При этом более 1 миллиона из них выбрали наш фонд.
- А чем обусловлен такой высокий результат: какие у НПФ преимущества перед Пенсионным фондом РФ?
- Внешэкономбанк, управляющий средствами ПФР, использует более узкий спектр финансовых инструментов, нежели частные управляющие компании, которые инвестируют средства НПФ. Перечень инструментов инвестирования для управляющих компаний включает, помимо прочего, и акции российских акционерных обществ. Именно этот инструмент позволяет обеспечить высокую доходность, но по закону использовать его Внешэкономбанк не может. Потому и доход, который обеспечивает НПФ для своих клиентов, гораздо выше дохода клиентов ПФР.
- Допустим, я решил перевести накопительную часть трудовой пенсии из ПФР в НПФ. Как правильно выбрать фонд?
- Думаю, большинство людей в своем выборе ориентируются исключительно на высокую доходность. Хочу посоветовать – отдайте предпочтение НПФ не только с хорошей доходностью, но и с высокими рейтингами надежности, а также лидерам по количеству клиентов. Таких фондов в России немного, но они смогут гарантировать сохранность и преумножение ваших средств.
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