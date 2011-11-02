В РФ могут отменить мониторинг на радиацию пассажиров из Японии

Российская санитарная служба пока сохранит мониторинг грузов из Японии на предмет радиоактивного загрязнения, несмотря на заявления МИД Японии о том, что они полностью безопасны. Однако контроль за пассажирами может быть снят.

«Мы хотели бы разделить оптимизм, но желательно было бы получить дополнительную информацию», - заявил «Интерфаксу» на прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.Все пока сохраняется. Контроль продолжается. Но я дал поручение рассмотреть вопрос об актуальности контроля за пассажирами, прибывающими из Японии. Он может быть снят.