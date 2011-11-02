Полпред предлагает ввести единый общероссийский энерготариф

Увеличение энерготарифа всего на 1 копейку для потребителей центральных регионов страны может существенно снизить стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке, заявил полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ журналистам на прошлой неделе.

«Потребители центральной части России это даже не почувствуют, а для Дальнего Востока - это существенно снизит затраты», - сказал он. По его словам, это позволит продавать электричество потребителю по единому общероссийскому тарифу.

Он также добавил, что высокая стоимость электроэнергии существенно сдерживает экономическое развитие всего Дальнего Востока, потому что в себестоимости произведенной здесь продукции значительную долю занимает именно оплата энергозатрат.

«На Дальнем Востоке стоимость электроэнергии высокая, так как энергетика локальная, мы не связаны сетями с другими регионами, и поэтому в Магаданской области, на Сахалине, на Камчатке, в других регионах приходится содержать двойные мощности, а это очень дорого. Почему люди, живущие, например, в Магадане, должны платить больше, чем москвичи, ведь они не виноваты, что живут не в центральной части России», - сказал Виктор Ишаев.

«Нетрадиционные источники энергии не способны в полной мере решить проблему высокой стоимости электроэнергии на Дальнем Востоке, пока технологии этого не позволяют, хотя в будущем все возможно», - добавил он.