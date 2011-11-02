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В правительстве зреет новый план, как вытащить коммунальную сферу из прорыва
Ждите и содрогайтесь! Ваша квартира скоро "высосет" из вас все до копейки. В стенах Минэкономразвития (МЭРТ) зреет новый подход к расчету стоимости коммунальных услуг.
Новый способ нарекли "инвестиционной моделью тарифообразования в ЖКХ". МЭРТ с Федеральной службой по тарифам (ФСТ) в июне представит в правительство проект распоряжения "О мерах по переходу к установлению тарифов на услуги организаций ЖКХ с использованием метода доходности инвестированного капитала". Что это такое и с чем это есть? Своими версиями с Bigness.Ru поделились эксперты.
По словам депутата Госдумы и президента ассоциации "Жилищная стратегия" Галины ХОВАНСКОЙ, "в России последний год действуют ограничения на повышение тарифов, которое установлено федеральным законом. В соответствии с этим законом Федеральная служба по тарифам устанавливает ежегодно перед принятием бюджета максимально возможный индекс роста тарифов на коммунальные услуги отдельно для каждого региона", - сообщила она деловому порталу Bigness.Ru.
Действующая схема принятия тарифов заведомо неверна, считает Г. Хованская. Ее поддерживает и коллега - депутат Госдумы Иван ГРАЧЕВ. Сегодня в тарифы не закладываются реальные затраты предприятий на восстановление и развитие системы ЖКХ.
Что касается новой модели, "власти наконец-то пришли к выводу, что без дополнительных инвестиций система не только не способна развиваться, но и нормально функционировать", - сообщил И.Грачев.
Вопрос - откуда брать дополнительные инвестиции? "Многие предприятия, обслуживающие сегодня сферу ЖКХ и заключившие инвестиционные контракты, не могут получить то, что определено контрактом ввиду такой вот заморозки. Это достаточно больно бьет по инвестору", - говорит президент ассоциации "Жилищная стратегия".
В итоге страдают и потребители - недополучают тепло, пьют грязную воду из-под крана. При этом платят за услуги ЖКХ гораздо больше, нежели в реальности этих услуг получают.
Замена труб, установка оборудования для современной очистки воды и другие мероприятия с каждым годом становятся все дороже, однако в тарифы рост цен не закладывается в полной мере, сетуют наши собеседники.
Новая модель инвестиционного тарифообразования предполагает, что рост инфляции, затраты на ремонт, поддержание и развитие сферы ЖКХ будут учитываться при расчете тарифов.
По мнению Ивана Грачева, если при новом тарифообразовании будут учитываться все эти составляющие, населению придется платить за коммунальные услуги втрое больше, по самым скромным меркам. "Если взять в расчет среднюю ежемесячную плату по России, а это порядка $1000 в год, то с учетом инвестиционной составляющей населению придется приплюсовать к этой ежегодной сумме еще $2000", - уверен депутат.
С одной стороны депутаты находят эту схему правильной. Современное ЖКХ требует огромных финансовых вливаний. Идея Жилищного кодекса такова, что собственник отвечает сам за свою собственность, а значит, и несет полную ответственность за ее состояние за свой счет.
Однако такой подход не совсем справедлив по отношению к конечным потребителям. "Стоит учитывать, что государство десятки лет толком не инвестировало в это хозяйство", - напоминает Иван Грачев.
Повышать тарифы для населения в разы нет смысла, считает депутат. Это ничем хорошим для российского коммунального хозяйства не закончится. "Власти и себя помучают, и людей помучают. Скорее всего, тарифы действительно поднимутся в разы. Однако новая система ценообразования на рынке ЖКХ разобьется о стену массовых неплатежей - у населения нет таких денег. В итоге власти придут к тому, что надо и государству вкладываться в развитие и модернизацию этой сферы, причем достаточно серьезно, а не сваливать на собственников эту непосильную ношу", - считает Грачев.
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