Первым ребенком, родившимся во Владивостоке в 2008 г., стала девочка

Маленькая Рая, так назвали малышку ее родители Наталья и Сергей БОЧКАРЕВЫ, появилась на свет в новогоднюю ночь в 00:12 по местному времени в роддоме №5. Ее вес 3 килограмма 340 граммов, рост 55 см.

В 2004, 2005, 2007 гг. первыми новорожденными города оказывались мальчики. Но нынешнее появление на свет представительницы прекрасного пола радует главного врача роддома №5 Татьяну КУРЛЕЕВУ. "Это хорошая примета, - говорит она. - Рождение девочки символизирует мир, добро, благополучие для нашего города".

Раиса стал третьим ребенком в семье Бочкаревых, поэтому семья получит материнский капитал от президента. С каждым годом во Владивостоке рождается все больше и больше детей. По словам начальника управления здравоохранения администрации города Ольги ИСКАНДАРОВОЙ, такая нагрузка врачей только радует. В первую новогоднюю ночь во Владивостоке на свет появилось 22 малыша, что на 6 ребятишек больше, чем в прошлом году.