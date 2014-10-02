Над Хабаровском запустят ракеты класса "воздух-воздух"

В авиационном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, сегодня стартовало летное тактическое учение (ЛТУ) с пусками ракет класса «воздух-воздух».

В ЛТУ задействованы летчики истребительной и бомбардировочной авиации, инженерно-технический состав и специалисты тылового обеспечения и связи соединения.

По легенде учения роль условного противника играют экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, осуществляющие боевые пуски ракет-мишеней. В свою очередь пилоты истребителей Су-27, Су-30 СМ и Су-35 выполняют поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» на так называемых догонных курсах.

Помимо этого, в ходе практической фазы учения летчики-истребители выполнят летные тактические задания в составе пар и звеньев.

В течение первой летной смены пилоты совершили более 40 самолетовылетов.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.