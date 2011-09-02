Началась активная фаза международных учений «Бдительный орёл»

Под руководством начальника войск ПВО и авиации Восточного военного округа генерал-майора Сергея Жмурина с Российской стороны и бригадного генерала Ричарда Скоби со стороны американских ВВС (НОРАД) начался первый практический этап международных антитеррористических учений «Бдительный орёл».

По замыслу учений условно захваченный террористами американский пассажирский самолёт Боинг-757, выполняющий полёт из Анкориджа в Токио, не отвечает на вызов диспетчеров и изменяет первоначальный маршрут с попыткой выйти из воздушного пространства своей страны. В этой ситуации ВВС РФ поднимает в воздух самолёт дальнего радиолокационного обнаружения A-50 (РФ) он направляет уже находящиеся в воздухе пару истребителей Су-27 с помощью их условно захваченное воздушное судно пе-редается ВВС США для опознавания, последующего сопровождения и посадки на Американской территории.

Большое внимание в ходе этапа будет сосредоточено на совместном отслеживании и сопровождении наблюдаемого Боинга-757 между самолётами ДРЛО участвующих стран.