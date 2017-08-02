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Россия подкармливает Северную Корею через Приморье

02 Августа 2017, 14:34 | Дальний Восток

Около 800 тонн пшеничной муки доставлено в КНДР из приморского порта Находка, сообщается на странице посольства России в Северной Корее, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Мука была отправлена в качестве гуманитарной помощи и прибыла в КНДР 31 июля. Далее она поступит в провинции Рянган и Канвон, где ее используют для производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин.

Ранее исполняющий обязанности директора Всемирной продовольственной программы в КНДР Свен Телин поблагодарил посла РФ в Северной Корее Александра Мацегору за помощь РФ в реализации программы. В письме отмечается, что ВПП 17 июля получила первую партию пшеничной муки из России в объеме 2 246 тонн. Продовольственная помощь будет направлена на оказание поддержки 650 тыс. детей и беременных, кормящих женщин посредством повышения калорийности их ежедневного рациона.

Агентство «Курсор» ранее приводило выдержки из интервью, которое заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал телеканалу ABC. Рябков, в частности, объявил, что Москва обеспокоена ракетными запусками в КНДР, но выступает против экономического удушения страны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Сеул  мид  гуманитарная помощь  Находка  ким чен ын  Республика Корея  рябов  продукты питания  приморский край  пхеньян  КНДР 



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