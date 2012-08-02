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Дальневосточники работают лучше, а живут хуже
02 Августа 2012, 02:16 | Дальний Восток
Население Дальнего Востока работает на 25% лучше, а живет на 30% хуже, чем в среднем по России.
Об этом заявил министр России по развитию Дальнего Востока - полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ. «Средний доход на Дальнем Востоке на душу населения составляет 23 тысячи рублей, а по России - 20 тысяч. Но если смотреть с точки зрения покупательской способности, то наши 23 тысячи превращаются в 17 тысяч, - сказал Виктор Ишаев. - Мы работаем на 25% лучше, а живем на 30% хуже». По мнению министра, чтобы выровнять ситуацию, нужно поднимать доходы людей, ориентировать экономику на внутренний спрос.
«Золотой Рог».
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