Дальневосточники работают лучше, а живут хуже

Население Дальнего Востока работает на 25% лучше, а живет на 30% хуже, чем в среднем по России.

Об этом заявил министр России по развитию Дальнего Востока - полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ. «Средний доход на Дальнем Востоке на душу населения составляет 23 тысячи рублей, а по России - 20 тысяч. Но если смотреть с точки зрения покупательской способности, то наши 23 тысячи превращаются в 17 тысяч, - сказал Виктор Ишаев. - Мы работаем на 25% лучше, а живем на 30% хуже». По мнению министра, чтобы выровнять ситуацию, нужно поднимать доходы людей, ориентировать экономику на внутренний спрос.

«Золотой Рог».