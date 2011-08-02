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Закон об образовании доработают до 2012 года
Министерство образования и науки рассчитывает до конца 2011 года согласовать законопроект об образовании с ведомствами и регионами, сообщил замминистра образования и науки России Игорь РЕМОРЕНКО.
«В августе и сентябре планируется обсуждение законопроекта на педагогических совещаниях. Затем мы подведем итоги. В октябре рассчитываем доработать этот законопроект и выходить на согласование ведомств в декабре»,- сказал Реморенко.
Реморенко сообщил, что третья версия законопроекта «выглядит более лаконично», однако ничего принципиально нового в ней нет. «Как был направлен закон на расширение образовательных возможностей, так он на это и на направлен»,- заметил замминистра.
Говоря о том, планируется ли вносить поправки в закон в части проведения единого государственного экзамена, Реморенко отметил, что в каждом регионе РФ методы и решения борьбы с незаконной сдачей этого экзамена выбираются самостоятельно. «Глушилки и другая защита есть в некоторых регионах», - заметил он.
Так, по его словам, наиболее надежной защитой ЕГЭ отличается Северо-Кавказский регион, именно поэтому там мало высоких баллов по итогам экзамена. Единственное, на что особо обратил внимание Реморенко, - это возможность введения системы портфолио для каждого абитуриента. По замыслу, портфолио представляет собой набор документов, которые ребенок выбирает во время обучения в школе, например, награды, дипломы, и затем может использовать в дополнение к своим результатам по ЕГЭ. «Портфолио было достаточно новой и интересной идеей, сейчас этой нормы в законе нет, но мы не могли бы сейчас так перелопатить все законодательство»,- сказал Реморенко. Он отметил, что для внесения соответствующих поправок нужно опираться на конкретный опыт в регионах и на их предложения, пишет РИА "Новости".
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