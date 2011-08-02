Рекламы в учебниках не будет

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет на рекламу в учебниках, пособиях и другой литературе, предназначенной для обучения детей, а также в школьных дневниках и тетрадях.

Нарушителям грозит штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Помимо этого, штраф будет накладываться на предпринимателей, если в интернет-кафе или других точках публичного доступа не будут установлены специальные фильтры против порнографической информации.