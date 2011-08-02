В первый класс - по месту жительства

Верховный суд вынес решение, которым дал первоклашкам право пойти в школу рядом с домом. Принятие поправок дает возможность соблюсти территориальный принцип при приеме детей в первый класс, хотя это не исключает возможность поступления ребенка в иную желаемую школу

Согласно вердикту ВС сохранен прежний порядок предоставления льгот при зачислении первоклассников в школы, по которому в школы в первую очередь принимают детей, живущих поблизости от учреждения, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, учеников, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе, а также детей из малоимущих семей.