Министерство образования отдаст техникумы регионам

Министерство образования и науки РФ передаст в региональное подчинение свои подведомственные учреждения начального и среднего профессионального образования, сообщил заместитель директора департамента профобразования Минобрнауки Николай МИХАЙЛОВ.

«В течение этого года большая часть средних профессиональных учебных заведений будет передана в регионы. Этот процесс идет уже сейчас. Министерство старается прислушиваться к позиции регионов и самих образовательных учреждений. Часть колледжей и техникумов оказывается в структуре вузов, частично они уходят на региональный бюджет, какое-то количество средних профессиональных учебных заведений, вероятно, останется в ведении министерства образования, но их будет очень немного», - сказал Михайлов.

Он отметил, что если с начала года учреждений среднего профобразования, подведомственных министерству, было более 700, то к концу года их может остаться около 100, пишет РИА "Новости".

«Это, прежде всего, связано с тем, что специалисты, которых выпускает как начальное, так и среднее профобразование, необходимы прежде всего на региональном уровне. Регионы четко знают и понимают, какие специалисты им нужны. Почему министерство должно командовать этими областями, если мы не знаем, сколько специалистов надо в том или ином регионе?», - сказал замдиректора.

По его словам, в министерстве надеются, что все или большая часть переданных регионам колледжей и техникумов сохранится.