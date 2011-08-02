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Протест россиян не в демонстрациях, а в эмиграции

02 Августа 2011, 22:37 | Дальний Восток

«Пока недовольные на Ближнем Востоке устраивали демонстрации и требовали свободы, россияне по большей части помалкивали. Вместо того чтобы собираться на улицах, некоторые по-тихому складывают чемоданы», - пишет Кэти Лэлли в The Washington Post в статье про новый российский тренд, о котором «заговорили независимая пресса и представители профессиональных кругов».

Россияне жалуются, что «в условиях авторитарной системы политические ограничения распространились на общество в целом», в связи с чем исчезли карьерные перспективы. По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова, «в огромном количестве» уезжают представители малого бизнеса. «Есть только один выход - Шереметьево-2», - пересказывает чиновник недавно услышанную шутку. В конце января о «шестой волне» эмиграции писал на страницах «Новой газеты» политолог Дмитрий Орешкин. Ее отличие от предыдущих, по мнению эксперта, состоит в том, что отъезжающие рассчитывают вернуться в случае улучшения ситуации, что на практике происходит редко. В противоположность советской эпохе, когда эмиграция была «необратимым публичным актом», сегодня люди, как правило, сначала уезжают на 1-2 года на учебу или для работы по контракту, часто бывают на родине и «становятся эмигрантами лишь постепенно».

Первыми покидают страну «молодые, талантливые и амбициозные», отмечает The Washington Post. 29-летняя врач-реаниматолог из Москвы Наталья Кузьмина уехала на пять лет работать в одной из больниц Иерусалима. Федеральное финансирование, выделенное на нужды ее московской больницы, «так и не просочилось туда, где в нем была потребность», жалуется Кузьмина.

Некоторые пожилые люди переселяются в «менее дорогие страны», вроде Болгарии, сдают внаем российскую жилплощадь и живут за счет этого. Заведующая лабораторией анализа и прогнозирования миграции РАН Жанна Зайончковская полагает, что «эмиграция есть, но, по-видимому, меньше, чем прежде. Что, по моим наблюдениям, действительно набирает обороты, так это эмиграция школьников. Их отправляют в школы-интернаты, затем в университеты. Вот они никогда не вернутся».

Автор: Inopressa.ru
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