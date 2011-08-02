На английской стороне, на другой планете...

Стремление дать своему ребенку все самое лучшее толкает нас даже на расставание с любимым чадом. На время летней языковой стажировки, конечно.

Ведь каких бы совместных путешествий мы ни предпринимали, каких бы замечательных репетиторов ни нанимали, лучше полного погружения в языковую среду еще ничего не придумано. Даже непродолжительное общение с иностранными сверстниками (а тем более помноженное на специально разработанные занятия с преподавателями-носителями языка) дает видимый эффект. К тому же, расширив словарный запас, улучшив разговорный язык и его восприятие на слух, дети продолжают практиковать иностранный дальше, по переписке. Кроме того, краткосрочные образовательные программы позволяют еще и понять готовность подростка к получению дальнейшего образования за рубежом, вдали от дома. А поскольку оформлять документы на выезд по этим программам нужно заранее - за 1,5-3 месяца до предполагаемой поездки - начинать поиски подходящего варианта нужно уже сейчас.

Безусловно, наиболее эффективным изучение языка будет в той стране, где на нем говорят. При условии, конечно, что она имеет опыт по приему иностранных студентов. Если говорить об английском, то это США и Канада, Мальта и Великобритания, Новая Зеландия и Австралия. Впрочем, помимо англоязычных курсов туристические компании и образовательные агентства Дальнего Востока подберут программы по изучению китайского, корейского и японского языков. Кроме того, помогут отправиться не просто на языковую подготовку, но и получить знания по интересующей теме: например, изучить основы дизайна на языковых курсах в Испании.

Первое "погружение"

"Выбор страны зависит от цели, которую ставят клиенты, - рассказывает директор компании "Росби-М" Татьяна КИСЕЛЕВА. - Если родители хотят, чтобы ребенок хорошо отдохнул, загорел, наплавался в море, а заодно подтянул английский, то это Мальта. Ежегодно ее школы, имеющие специальную государственную лицензию, принимают несколько десятков тысяч иностранных студентов. К тому же обучение там дешевле, чем в Великобритании, притом что английский является вторым официальным языком".

Преимущества Мальты еще и в том, что обучение там проходит, в основном, в неформальном варианте: студенты читают англоязычные газеты, устраивая дискуссии по поводу прочитанных книг, обсуждают фильмы... Недостатки, по мнению менеджера компании "Терра Тур" Александры ЧЕРВАКОВОЙ, в том, что летом туда выезжают большие детские группы из России, и риск оказаться за одной партой с соотечественником значительно увеличивается. Хотя в качестве приобретения опыта проживания и учебы за границей Мальта - действительно хороший вариант. "У каждой страны есть свои плюсы и минусы, - говорит она. - В Великобритании отличная языковая подготовка, но порой нашим детям не просто приспособиться к традициям и быту английских семей... В Австралии и Новой Зеландии, например, качество преподавания тоже на высоте, при том что русских гораздо меньше".

"Тем, кто отправляет ребенка за границу впервые, я бы посоветовала обучение в Англии, - говорит менеджер по образованию Центра международных образовательных программ "Бизнес-Класс" Галина ДОБРЯК. - Возможность увидеть своими глазами "оживший" Лондон и его достопримечательности, хорошо знакомые по топикам из школьного учебника, - мощнейший стимул для дальнейшего изучения языка. Впрочем, это зависит от личных предпочтений каждого. У нас есть клиенты, которые очень любят Австралию и выбирают ее из года в год. И их нисколько не смущает, что в это время года там зима. Чего стоят потрясающие природные национальные парки этой страны...".

"Если говорить о длительности летних курсов, то идеальным вариантом, конечно, являются программы сроком 1-3 месяца, - считает менеджер туристической корпорации "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ" Юлия СОБОЛЕВА. - За это время ребенок успевает полностью адаптироваться к новым условиям и сделать качественный рывок в совершенствовании языка. Что же касается выбора страны, то у наших клиентов большей популярностью пользуются Канада, США, Австралия и Новая Зеландия. В Великобританию и Швейцарию в основном едут индивидуально. Кроме того, очень хорошие языковые курсы для подростков от 15 и старше предлагают Сингапур и Шанхай".

В группе или индивидуально?

Погружение в другую языковую и социальную среду - особенно в первый раз - является сильным стрессом как для ребенка, так и для родителей. Поэтому менеджеры турфирм и образовательных агентств советуют выбирать групповые поездки с сопровождающим лицом, задачей которого является контроль за детьми и всесторонняя помощь по любым вопросам. В этом случае адаптация проходит легче, правда, хотя принимающая сторона и старается распределить учеников таким образом, чтобы соотечественники контактировали друг с другом как можно меньше, общения на родном языке не избежать. В качестве сопровождающего группу может отправиться как школьный учитель ребенка, так и представитель турфирмы или образовательного агентства. Впрочем, некоторые компании, например "Бизнес-Класс", не берут руководителей групп со стороны. Детей сопровождают исключительно менеджеры компании, хорошо знающие и страну пребывания, и специфику подобных поездок.

"Клиенты, выбирающие индивидуальные поездки, обычно хотят конкретный языковой центр, в который не набирается группа, и стараются обеспечить ребенку максимальное погружение в языковую среду, избежав контактов с соотечественниками, - говорит Александра Червакова. - Никаких сложностей при организации подобных туров не возникает. Мы заказываем трансферы, и ребенка по пути следования встречают наши партнеры, передавая буквально из рук в руки и доставляя прямо к месту проживания. Кстати, практика показывает, что результативность таких поездок выше, чем групповых".

Что касается возраста, то большинство опрошенных менеджеров считают, что детей до 16 лучше отправлять в составе группы. Впрочем, все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Родители сами определяют, готово ли любимое чадо к самостоятельной поездке или нет. Некоторые дети вполне самостоятельны даже в 11-12 лет, а других рискованно отправлять индивидуально даже в 18-летнем возрасте.

Семья или резиденция?

Следующий вопрос, который возникает у родителей, касается выбора формы проживания. Выбирать приходится между семьей - host family - или резиденцией - residence.

"Дети, проживающие в семье, находятся под неусыпным контролем, а сами семьи не только проходят проверку, но и имеют опыт приема иностранных студентов, - рассказывает Галина Добряк. - Конечно, ребенку приходится подстраиваться под определенные правила. (В Англии, например, часто ограничено время пользования ванной). Но есть и безусловные плюсы: бытовое общение, знакомство с укладом жизни другой страны. Из минусов в той же Англии можно также отметить некоторые особенности питания: обычно ребенок завтракает и ужинает в семье, а уходя в школу, получает пакетированный ланч. Этот момент нравится далеко не всем родителям, которые хотят, чтобы ребенок был обеспечен традиционным обедом. Конечно, он может его получить в школе, но уже за отдельную плату".

"Мы оговариваем с родителями любые нюансы: от наличия в доме детей и животных до аллергии на продукты, - говорит Юлия Соболева. - Затем, исходя из этих критериев, принимающая сторона подбирает семью".

Случаи, когда ребенку меняют семью проживания, бывают, но на это должны быть очень веские причины. Дети должны быть подготовлены к тому, что они едут в чужую страну со своими устоявшимися традициями, которые касаются как поведения в обществе, так и культуры питания. Даже если эти правила кажутся странными, с ними нужно считаться, уверены менеджеры компаний. В одной из них рассказали случай, когда у ребенка возникли проблемы в принимающей лондонской семье из-за пользования душем. Возвращаясь вечером с занятий, он по привычке отправлялся в ванную, что вызывало недовольство хозяев (после 17.00 вода стоит дороже) и в итоге привело к конфликту. Мальчик пожаловался родителям. Они возмутились и предложили дополнительно оплатить пользование душем, но к компромиссу прийти так и не удалось: ребенку пришлось менять семью.

В другой фирме рассказали историю об исключении приморского подростка из английской школы за то, что он ударил студента, долгое время его высмеивавшего и дразнившего. Администрация аргументировала свое решение тем, что мальчик должен был пожаловаться куратору, и тогда к обидчику были бы приняты соответствующие меры. Но подросток - кстати, очень вежливый и воспитанный парень - не хотел выглядеть доносчиком в глазах других студентов. За что и поплатился.

При проживании в семьях есть еще один важный момент. "Мы можем оговорить множество нюансов: от расстояния до школы до отдельного меню в случае с проблемами здоровья, но гарантировать психологическую совместимость хозяев и гостя не может никто, - говорит Александра Червакова. - И здесь, я считаю, многое зависит от того, как ребенка настроят родители. Жизнь в другой стране, в чужой семье воспитывает очень важное качество - терпимость. Дети учатся с уважением относиться к проявлениям чужого менталитета, учатся находить общий язык с самыми разными людьми. И должны понимать, что, несмотря на то, что за их обучение и проживание заплачены немалые деньги, они все-таки в гостях, и вести себя нужно, как и подобает гостю. При этом, безусловно, они имеют право говорить о тех вещах, что им не нравятся".

Что же касается второго варианта проживания, то за красивым словом "резиденция" скрывается всего лишь студенческое общежитие. Эту форму размещения выбирают дети постарше, более самостоятельные и, как правило, уже имеющие опыт подобных поездок. "Несмотря на то, что в резиденциях дети наделены большей степенью свободы, родителям не стоит бояться, что они останутся без присмотра, - говорит Галина Добряк. - В Великобритании, например, аккредитованные при Британском Совете школы обязаны контролировать детей до 14 лет круглосуточно. Этим занимается целый штат воспитателей, психологов и тренеров резиденции (в случае, если это групповая поездка, то сопровождающий ребят российский куратор живет там же)".

К слову, вопросы безопасности ребенка волнуют родителей даже больше качества подготовки. "Мы советуем приобретать дополнительные страховые программы, - говорит Александра Червакова. - Некоторые из них позволяют не просто получить денежную компенсацию при получении травмы или болезни, но и предусматривают вылет родителя к заболевшему ребенку, включая помощь в визировании и проживание. Кстати, стоимость подобных страховок невелика - порядка $35".

Советы бывалых

Любая поездка - это всегда лотерея, - уверены родители, уже имеющие опыт отправки ребенка за границу. Поэтому помимо крайне восторженных отзывов встречаются и крайне негативные.

Прошлым летом мои знакомые отправили 15-летнего сына на месяц в США через одну широко рекламирующую себя компанию. Несмотря на то, что он неоднократно бывал с родителями за границей, было принято решение ехать в составе группы, сопровождаемой владивостокским представителем. Но уже первые дни пребывания за границей показали, что толку от этого "сопровождения" никакого. Экономя на мобильной связи, девушка-куратор постоянно отключала телефон, находясь вне зоны доступа. При этом по любому поводу подчеркивала детям, что ей платят за работу с ними всего $10 в день. Отвезя их как-то в Диснейленд, она оставила ребят на целый день без обратной связи. Подростка обокрали, о чем он, не дозвонившись куратору, сообщил родителям по телефону. И поскольку из-за разницы во времени офис владивостокской компании не работал, они изрядно по нервничали в эту ночь и потратили уйму денег на международный роуминг. Дозвонившись же на следующий день в агентство, услышали, что в случившемся виноват... сам ребенок.

Другая история и вовсе закончилась судебным иском. Отправив дочь-подростка на Мальту сроком на 1,5 месяца, родители приобрели ей интенсивную программу обучения. Поначалу все шло хорошо, но спустя месяц во время очередного телефонного разговора с дочерью они узнают о том, что их домашняя девочка находится в... полицейском участке. Оказалось, отправляя ребенка на полуторамесячные курсы, владивостокская компания открыла ей визу сроком на 1 месяц, "забыв" предупредить об этом клиентов. Девочку не депортировали, визу продлили, но сам процесс оформления документов изрядно вымотал ребенка и занял целых два дня. Естественно, оплаченные занятия пришлось пропустить. Родители предложили компании компенсировать пропуски, вернув $300, но та отказалась. В итоге они подали в суд и выиграли $2000.

Впрочем, это, скорее, исключения из правил. Отправляя ребенка через агентство образовательных программ или туристическую фирму, вы в любом случае получаете больше гарантий, нежели связавшись напрямую с языковым центром или школой. Опытные родители советуют при выборе компании исходить из рекомендаций людей, мнению которых вы доверяете. Перед подписанием договора необходимо внимательно прочитать все его пункты, особенно написанные мелким шрифтом, не стесняться настаивать на письменном внесении нужных поправок и, поскольку подобные поездки проходят по 100-процентной предоплате, зафиксировать тот факт, что ваши финансовые обязательства выполнены в полной мере.

Не стоит соблазняться и слишком дешевыми программами: явный демпинг должен насторожить. Выбирая школу, допустим, в Великобритании, обратите внимание на то, сертифицирована ли она Британским Советом, и поинтересуйтесь режимом работы: большего доверия заслуживают круглогодичные школы.

А вооружившись необходимыми знаниями и подготовив детей к проживанию в другой стране, смело отправляйте их за границу. Проведенное с пользой лето раскрасит их жизнь новыми красками, расширит кругозор, сделает более ответственными и самостоятельными и станет мощным стимулом к получению серьезного образования. Большое будущее всегда начинается с маленького шага.