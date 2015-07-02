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Подводным силам Тихоокеанского флота исполнилось 77 лет
02 Июля 2015, 13:25 | Дальний Восток
2 июля 1938 года решением Военного совета Тихоокеанского флота три подводные лодки: «Л-7», «Л-9» и «Л-10» 41 дивизиона 6 морской бригады подводных лодок под командованием капитанов 3 ранга Н.И. Царульникова, Ф.Ф. Павлова и капитана-лейтенанта М.К. Никифорова были передислоцированы из Владивостока на Камчатку.
Преодолев Татарский пролив 15 августа подводные лодки прибыли к новому месту своей дислокации в бухту Крашенинникова. С момента прихода дивизион стал именоваться как 41 отдельный дивизион 4 бригады подводных лодок ТОФ. Командиром дивизиона был назначен капитан 3 ранга А. Кулагин.
Основными задачами дивизиона стали разведка, изучение и освоение побережья, отработка операций по высадке разведывательных и диверсионных групп. Так начиналась история подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке. За годы войны и в мирное время 17 подводникам было присвоено Героев Советского Союза и 2 подводникам - звание Героя Российской Федерации.
В настоящее время подводные силы ТОФ представляют собой мощное объединение атомных ракетных крейсеров стратегического назначения и атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами способное решать самые сложные задачи по защите восточных рубежей России. Сегодня камчатские подводники ожидают пополнение новыми подводными лодками 955 проекта типа «Борей», сообщил деловой газете "Золотой Рог" Роман Мартов, начальник отдела информационного обеспечения (г. Владивосток) пресс-службы ВВО, капитан 1 ранга.
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Теги: ТОФ
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