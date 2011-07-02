Зарплата медработников школ и детсадов будет увеличена на 50%

Правительство РФ до 1 сентября 2011 г. совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ должно представить предложения по повышению заработной платы медицинского персонала бюджетных учреждений дошкольного и общего образования, предусмотрев повышение заработной платы среднего медицинского персонала этих учреждений не менее, чем на 50%.

Об этом сообщается в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2012–2014 годах, представленном на сайте Кремля.

Также в документе отмечается, что в 2012 году будет проведена индексация фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений и стипендиального фонда.