Ужесточены требования к работникам ведомственной охраны

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон № 156-ФЗ от 27 июня 2011 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О ведомственной охране» по вопросам обязательной государственной дактилоскопической регистрации», передает пресс-служба Кремля.

Документ направлен на конкретизацию перечня работников, в сферу деятельности которых входит обращение с оружием, и граждан, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Федеральным законом предусматривается внесение изменения в Федеральный закон «О ведомственной охране», в соответствии с которым дактилоскопированию будут подлежать работники организаций ведомственной охраны, не являющихся юридическими лицами, исполняющие обязанности, связанные с учетом, хранением, ношением и использованием оружия.