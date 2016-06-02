Известный российский бизнесмен назвал желающих получить "дальневосточный гектар" идиотами

С 1 июня вступил в силу закон о распределении земель на Дальнем Востоке. Теперь россияне могут зарегистрироваться на портале и оставить там заявку на получение участка до 1 гектара, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Тем временем небезызвестный российский бизнесмен с весьма сомнительной репутацией Герман Стерлигов в беседе с агентством НСН назвал «дальневосточный гектар» «средством учета идиотов в России».

«Нужно быть конченым, глупым человеком, чтобы поехать создавать крестьянское хозяйство на Дальний Восток. Эта инициатива по раздаче гектара на Дальнем Востоке очень подходит для точного учета идиотов, которые живут в РФ. Это единственное, для чего может пригодиться эта инициатива», - заявил Стерлигов.

По словам Германа Стерлигова, для крестьянского хозяйства нужно 30-50 гектаров земли.

«Раньше туда ссылали, а теперь предлагают гектар, но гектар – это то же самое, что два на два для могилы! Крестьянское хозяйство можно создать только на 30-50 гектарах. А на одном гектаре нельзя создать ничего, только китайские теплицы поставить сплошняком – тогда будет окупаться. Пользуясь случаем, я призываю выдавать россиянам 30-50 гектаров земли, но желательно не на Дальнем Востоке, а в центральной части России, у нас все земли заброшены, нам надо ее осваивать. Зачем нам надо высылать людей на Дальний Восток, их надо обратно вести», — уверен Стерлигов.

Кроме того в беседе с НСН предложил продать земли китайцам, а на вырученные деньги «выселить население обратно в центральную часть России».

Вызывающие идеи Стерлигова на корню разрушают сами россияне. Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», только за сутки поступило более 200 заявок на получение земельных наделов на Дальнем Востоке, причем большинство из них от россиян, которые реально собираются заниматься бизнесом в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.