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От интереса к дальневосточной земле обвалился сайт
02 Июня 2016, 19:29 | Дальний Восток
Количество обращений за "дальневосточным гектаром" превзошло все ожидания
Более 55 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара" поступило на сайт НаДальнийВосток.РФ в течение первого часа работы, отчего электронный ресурс завис, и его администраторам пришло в течение двух часов его "реанимировать", сообщил зампред председателя правительства России – полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в ходе итоговой коллегии Минвостокразвития, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По его словам за сутки уже принято 348 заявок, при том, что обратилось порядка 400 тыс. желающих. Полпред пообещал, что не позволит чиновникам «что-либо оставлять для себя». Получение «гектара» не должно обрастать никакими дополнительными условиями, подчеркнул Юрий Трутнев.
- Вся земля, которая может быть представлена россиянам, должна быть им предоставлена, – подтвердил слова полпреда министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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