www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

От интереса к дальневосточной земле обвалился сайт

02 Июня 2016, 19:29 | Дальний Восток

Количество обращений за "дальневосточным гектаром" превзошло все ожидания

Более 55 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара" поступило на сайт НаДальнийВосток.РФ  в течение первого часа работы, отчего электронный ресурс завис, и его администраторам пришло в течение двух часов его "реанимировать", сообщил зампред председателя правительства России – полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в ходе итоговой коллегии Минвостокразвития, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По его словам за сутки уже принято 348 заявок, при том, что обратилось порядка 400 тыс. желающих. Полпред пообещал, что не позволит чиновникам «что-либо оставлять для себя». Получение «гектара» не должно обрастать никакими дополнительными условиями, подчеркнул Юрий Трутнев.

- Вся земля, которая может быть представлена россиянам, должна быть им предоставлена, –  подтвердил слова полпреда министр по развитию Дальнего Востока  Александр ГАЛУШКА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
  
 

Автор:
Теги: Юрий Трутнев  дальневосточный гектар  надальнийвосток.рф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru