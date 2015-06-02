www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Жизнь дальневосточников возвели в искусство

02 Июня 2015, 16:00 | Дальний Восток

В издательстве «Европа» вышла книга Леонида БЛЯХЕРА «Дальний Восток. Искусство неуправляемой жизни». О чем она? О самой простой и естественной тяге людей к поддержке своих ближних, тяге к солидарности. Эта тяга и создает ткань социальной реальности, обеспечивает ее прочность, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Государство может вышить на этой ткани прекрасные узоры. Но чаще оно почему-то стремится эту ткань переделать на свой лад, изменить и, неизбежно, рвет ее. Но даже в самых жестких государственных системах в незаметных порах, трещинах этих систем живет настоящая живая и неуправляемая жизнь. Жизнь сильных и красивых людей. Именно они спасают общество, компенсируют каждый раз очередное мудрое решение очередных «эффективных менеджеров». О неуправляемой жизни на Дальнем Востоке России повествуется и здесь.

Задача, которую ставит автор, - не столько описать эту невидимую для статистики жизнь, сколько «дать ей голос». Ведь, живя в тени, эта живая, настоящая жизнь остается немой, корчится безъязыкой. Другие, внешние, люди из разных дальних далей стремятся говорить за нее.  Найти голос неуправляемой, свободной жизни на Дальнем Востоке – наша сверхзадача.

Эта книга тоже отнюдь не решение проблемы, но маленький шаг в обозначенном направлении. Автор попытался сквозь дебри статистики, сквозь множество строгих и нестрогих объяснений, сквозь устоявшиеся социальные и политические фобии самих же жителей региона и его внешнего окружения прорваться к одной из территорий страны - к Дальнему Востоку России. Не потому, что эта Россия более значима, чем другие. А только потому, что я живу здесь, хожу по этой земле, люблю ее. Потому, что я хочу, чтобы она заговорила своим голосом. Одним из многих.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: публицистика  бляхер  политология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru