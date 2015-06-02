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Жизнь дальневосточников возвели в искусство
В издательстве «Европа» вышла книга Леонида БЛЯХЕРА «Дальний Восток. Искусство неуправляемой жизни». О чем она? О самой простой и естественной тяге людей к поддержке своих ближних, тяге к солидарности. Эта тяга и создает ткань социальной реальности, обеспечивает ее прочность, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Государство может вышить на этой ткани прекрасные узоры. Но чаще оно почему-то стремится эту ткань переделать на свой лад, изменить и, неизбежно, рвет ее. Но даже в самых жестких государственных системах в незаметных порах, трещинах этих систем живет настоящая живая и неуправляемая жизнь. Жизнь сильных и красивых людей. Именно они спасают общество, компенсируют каждый раз очередное мудрое решение очередных «эффективных менеджеров». О неуправляемой жизни на Дальнем Востоке России повествуется и здесь.
Задача, которую ставит автор, - не столько описать эту невидимую для статистики жизнь, сколько «дать ей голос». Ведь, живя в тени, эта живая, настоящая жизнь остается немой, корчится безъязыкой. Другие, внешние, люди из разных дальних далей стремятся говорить за нее. Найти голос неуправляемой, свободной жизни на Дальнем Востоке – наша сверхзадача.
Эта книга тоже отнюдь не решение проблемы, но маленький шаг в обозначенном направлении. Автор попытался сквозь дебри статистики, сквозь множество строгих и нестрогих объяснений, сквозь устоявшиеся социальные и политические фобии самих же жителей региона и его внешнего окружения прорваться к одной из территорий страны - к Дальнему Востоку России. Не потому, что эта Россия более значима, чем другие. А только потому, что я живу здесь, хожу по этой земле, люблю ее. Потому, что я хочу, чтобы она заговорила своим голосом. Одним из многих.
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