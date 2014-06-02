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Жить в Сибири и на Дальнем Востоке России не хотят даже китайцы

02 Июня 2014, 13:52 | Дальний Восток

«Желтая опасность», которой пугали последние 20 лет жителей стремительно пустующего региона, оказалась пустышкой – китайцы стремятся в свои крупные города

Широко распространено представление, что набирающий силу и перенаселенный Китай неизбежно захватит стремительно теряющую население Восточную Сибирь. "Всем известно", что все более динамичный Китай возьмет верх над пропитанной водкой, вымирающей Россией", - описывает данный стереотип обозреватель Forbes Марк АДОМАНИС.

"По правде говоря, мне не слишком интересно, почему многие так озабочены китайцами, русскими и преимущественно запущенными малонаселенными землями, - пишет автор. - Для меня важно, что "китайское нашествие" - миф: его попросту нет, и с учетом демографических тенденций нет никаких оснований полагать, что оно произойдет".

Уверенности автору придает статистика: рост населения в граничащих с Россией китайских провинциях уже прекратился. Дело в том, что в этих регионах стремительно снизились темпы замещения населения. "На самом деле, если текущие тенденции продлятся, в ближайшие годы численность китайцев на российской границе начнет сокращаться", - сообщает Адоманис.

Если китайцы не переезжают в Сибирь, куда же они тогда едут? Судя по всему, в крупные города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, говорится в статье.

"Простая (и весьма банальная) истина заключается в том, что никто, кажется, не хочет жить в Восточной Сибири", - констатирует журналист.

"Население Китая стремительно концентрируется в областях с более высоким уровнем жизни и лучшими экономическими возможностями. Это создаст крупные неприятности местным властям и КПК, а также может привести к серьезным политическим и экономическим проблемам. Но это никак не приведет к китайскому "нашествию" на русский Дальний Восток. Без кардинальных перемен в политике своего правительства регион так и останется тем, чем он всегда был: малонаселенным захолустьем", - подытоживает Адоманис.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: АТР  демография  китай  миграция  Дальний Восток  статистика  население 



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Комментарии

  • Варлам05:16, 03.06.2014#

    Правильно, дурные они что-ли в Магадане жить. Вон Южно-Китайское море хотят прибрать к рукам. А там Индонезию, Австралию, Н. Зеландию. . . И насчет концентрации в городах правильно. Я хоть и не китаец, а тоже концентрируюсь -- продал дачу, надоела.

  • Местный11:12, 03.06.2014#

    Это сигнал власти - если не сделаете порто-франко во Владивостоке, то все Приморье так и останется малонаселенным захолустьем. . .

  • Псевдоним20:12, 28.06.2014#

    Вы не правы: я живу в Приморье и люди отсюда сваливают активно, именно русские. Поэтому лет через 10 это не будет русским захолустьем(хотя может называться как угодно).

  • 11111111111113:29, 03.06.2014#

    Китайцы уже и так по всей России живут и работают , автор статьи видно дальше кабинета ничего не видит. Поднимите ему веки!А в приморье их скоро станет больше русских.

  • Псевдоним20:36, 03.06.2014#

    В Приморье чурок больше, чем китайцев и русских вместе взятых.

  • Васья16:54, 02.01.2015#

    А кто тут жить то будет? Зарплаты на чашку риса, так тут север жрать охота вечно и хорошо, прожил 40 лет и хочу свалить навсегда в Крым, одни тут зэки и нищеброды и останутся, это КАТОРГА, одна зима, а лето вечно нет.

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