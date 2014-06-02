Жить в Сибири и на Дальнем Востоке России не хотят даже китайцы

«Желтая опасность», которой пугали последние 20 лет жителей стремительно пустующего региона, оказалась пустышкой – китайцы стремятся в свои крупные города

Широко распространено представление, что набирающий силу и перенаселенный Китай неизбежно захватит стремительно теряющую население Восточную Сибирь. "Всем известно", что все более динамичный Китай возьмет верх над пропитанной водкой, вымирающей Россией", - описывает данный стереотип обозреватель Forbes Марк АДОМАНИС.

"По правде говоря, мне не слишком интересно, почему многие так озабочены китайцами, русскими и преимущественно запущенными малонаселенными землями, - пишет автор. - Для меня важно, что "китайское нашествие" - миф: его попросту нет, и с учетом демографических тенденций нет никаких оснований полагать, что оно произойдет".

Уверенности автору придает статистика: рост населения в граничащих с Россией китайских провинциях уже прекратился. Дело в том, что в этих регионах стремительно снизились темпы замещения населения. "На самом деле, если текущие тенденции продлятся, в ближайшие годы численность китайцев на российской границе начнет сокращаться", - сообщает Адоманис.

Если китайцы не переезжают в Сибирь, куда же они тогда едут? Судя по всему, в крупные города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, говорится в статье.

"Простая (и весьма банальная) истина заключается в том, что никто, кажется, не хочет жить в Восточной Сибири", - констатирует журналист.

"Население Китая стремительно концентрируется в областях с более высоким уровнем жизни и лучшими экономическими возможностями. Это создаст крупные неприятности местным властям и КПК, а также может привести к серьезным политическим и экономическим проблемам. Но это никак не приведет к китайскому "нашествию" на русский Дальний Восток. Без кардинальных перемен в политике своего правительства регион так и останется тем, чем он всегда был: малонаселенным захолустьем", - подытоживает Адоманис.

ZRPRESS.RU, Владивосток.