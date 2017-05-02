Доступная среда начинается за дверью

Улицы городов Приморья становятся удобнее для маломобильных граждан, а вот подъезды в домах – пока нет

Вот уже несколько лет в Приморском крае ведется масштабная работа по повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Центральное место в действующей в регионе программе «Доступная среда» занимает адаптация социальных учреждений и административных зданий, а также объектов транспортной инфраструктуры, под потребности этой категории граждан.

По статистике, различные ограничения по здоровью имеют более 120 тысяч приморцев. С 2014 по 2020 годы в регионе действует программа «Доступная среда», призванная повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями. Одноименные программы приняты в городах и районах Приморья. Львиную долю средств в рамках программы муниципалитеты Приморья направляют на обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: пешеходных путей, переходов, остановок общественного транспорта, а также территорий, прилегающих к административным зданиям, находящимся в муниципальной собственности.

Программа расширяется

По итогам приема заявок от муниципальных образований Приморья на участие в государственной программе «Доступная среда» в 2017 году на краевые и федеральные субсидии претендуют 19 городов и районов края. Всего в 2017 году на создание безбарьерной среды для маломобильных приморцев планируют затратить более 40 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов, еще 89 млн рублей на эти цели готов предоставить федеральный бюджет. Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, за год предстоит адаптировать под нужды маломобильных людей 92 краевых и муниципальных объекта. Впервые в программные мероприятия включатся Дальнереченск, а также Лазовский, Спасский, Михайловский, Черниговский и Кировский районы.

В рамках программы «Доступная среда» также запланированы совместные спортивные, культурно-массовые мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. В частности, интерес общественников должен вызвать форум социально ориентированных некоммерческих организаций с участием краевых общественных организаций инвалидов. Часть программных средств направят на обучение специалистов учреждений физической культуры и спорта русскому жестовому языку.

Впервые часть федеральной субсидии, а именно 8,4 млн рублей, направят на мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту. Эти средства будут использованы для приобретения специального оборудования для краевых учреждений, в которых наряду с обычными спортсменами занимаются люди с ограниченными возможностями по здоровью. Еще 35,6 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на мероприятия по созданию в школах, дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Доступность начинается с подъезда

За несколько лет действия программы «Доступная среда» городам Приморья удалось совершить заметный прогресс в плане удобства государственных и социальных учреждений для людей с ограниченными возможностями. На начальном этапе были созданы так называемые «паспорта доступности» на объекты социальной инфраструктуры, востребованные инвалидами. Составлением «паспортов доступности» занимались временные рабочие группы, в состав которых входили представители обследуемых объектов, территориальных отделов социальной защиты населения, структурных подразделений местных органов власти, общественных организаций инвалидов.

Впоследствии на основании этих документов были проведены работы по обеспечению доступности самих зданий и территорий, прилегающих к ним. Также были выполнены мероприятия по оснащению светофоров специальными звуковыми сигналами, оборудованы специальные парковочные места, пешеходные дорожки с использованием тактильной плитки, пониженные бордюры, установлены пандусы и леерные ограждения. Однако государство не может убрать абсолютно все барьеры: подъезды и дворы многоквартирных домов, за которые отвечают управляющие компании или ТСЖ, по-прежнему не приспособлены для передвижения людей на инвалидных колясках.

- Мы ставили задачу сделать все объекты, посещаемые людьми с ограниченными возможностями, полностью доступными для таких граждан. В рамках программы в зданиях устанавливаются пандусы, оборудуются кнопки вызова, по маршруту следования оборудуются специальные знаки. Но нельзя забывать, что, прежде чем добраться до социального учреждения, инвалиду нужно выйти из своего подъезда. УК и ТСЖ должны знать о каждом таком человеке и проводить мероприятия, которые бы сделали этот путь максимально удобным, - считает председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.

На практике вопросы, связанные, например, с установкой пандуса возле подъезда, где проживают маломобильные граждане, тормозятся как в силу финансовых причин, так и в связи с разногласиями среди жильцов: с появлением дополнительного архитектурного элемента в и без того тесных владивостокских дворах согласны бывают не все. Что касается финансового аспекта, то не так давно Минстрой РФ запрашивал у региональных операторов программы капремонта информацию о том, входит ли установка пандусов у подъездов в перечень работ в рамках капремонта в соответствующем регионе. Сегодня таких субъектов единицы, но не исключено, что вскоре инициатива включить устройство пандусов в перечень работ, выполняемых за счет взносов на капитальный ремонт, будет озвучена на федеральном уровне. Однако пока в рамках программы капитального ремонта МКД в Приморье, которая является отдельным мероприятием в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», выделить средства на установку пандуса возле подъезда невозможно.

Приоритеты определяют инвалиды

В 2017 году объем бюджетных ассигнований на реализацию программы «Доступная среда» запланирован в сумме 11,3 млн рублей, в том числе на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры - 9,6 млн рублей. Отметим, что мероприятия программы «Доступная среда» реализуются во Владивостоке на основе пожеланий обществ инвалидов районов города, общественных организаций людей с заболеваниями зрения, слуха и крови, а также представителей общества инвалидов «Ковчег» и «Спортивный Владос».

В ближайших мероприятиях по приспособлению городской среды к нуждам маломобильных граждан значатся пляж и объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, участок пляжа, приспособленный для людей на инвалидных колясках, появится на базе пляжа парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторной. Добавим, что ранее зоны отдыха для маломобильных граждан были созданы в Спортивной гавани и сквере Ветеранов.

Также будут адаптированы объекты дорожно-транспортной сферы: участки пешеходных зон в районе улиц Муравьева-Амурского, Интернациональной, Борисенко, Верхнепортовой, от остановки общественного транспорта «Автовокзал» до улицы Русской, 2А (здание автовокзала) и другие. Кроме того, рабочей группой, в которую войдут депутаты Думы Владивостока и представители инвалидных организаций края, будет проведено обследование Приморского океанариума на доступность для маломобильных групп граждан. К слову, общественный мониторинг соответствия городской среды потребностям граждан с ограниченными возможностями здоровья в краевой столице ведется регулярно, а организация «Ковчег» привлекает к проверкам городских и краевых учреждений на приспособленность к приему людей с инвалидностью сотрудников прокуратуры. Традиционными стали и совместные рейды с ГИБДД по выявлению нарушителей, паркующихся на местах, специально отведенных для парковки автотранспорта инвалидов и обозначенных соответствующей разметкой и знаком. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, оформить жалобу на таких нарушителей можно и через сайт «Госуслуги», указав время и место нарушения, свои паспортные данные и приложив к нему фото неправильно припаркованного автомобиля.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Досье "Золотого Рога": В декабре 2014 года президент РФ Владимир ПУТИН подписал федеральный закон №419, который устанавливает требования к доступности объектов и услуг различного уровня (транспорта, жилых и общественных зданий, учреждений культуры, участков для голосования, медицинских учреждений, сайтов государственных органов). Например, страдающим слепотой людям администрацией соответствующего учреждения должны быть выделены сопровождающие для перемещения по территории объекта, а вся необходимая информация о работе учреждения – продублирована для инвалидов по зрению на специальных стендах шрифтом Брайля. Сотрудников учреждений обязали также беспрепятственно пропускать в здание собак-проводников – при условии, что у владельца животного есть сертификат, подтверждающий ее обучение. Аналогичные правила будут действовать на транспорте. Кроме того, все учреждения, сдаваемые в эксплуатацию после 1 июля 2016 года, должны быть оборудованы пандусами.

На фото: Образцово-показательный подъезд.

Александр САЛКОВ. Фото автора.