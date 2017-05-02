Жителям Приморского края предлагают совершить путешествие в прошлое

Путешествие по заповедным местам популярно у туристов, особенно в этом году, объявленном в России Годом экологии. Приморский край является уникальным экологическим регионом, более 20% территории занимают исторические памятники, национальные парки и заповедники. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, гости и жители Приморья могут оценить всю особенность природных достопримечательностей региона.

Одной из уникальных экологических территорий является национальный парк «Удэгейская легенда», созданный в 2007 году, он находится в Красноармейском районе Приморского края. Включает часть бассейна реки Большая Уссурка в ее среднем течении и нижнюю часть реки Арму, а также нижнюю часть долины р. Перевальной. Национальный парк выполняет сразу несколько поставленных перед ним задач: сохранение долинного комплекса рек западного макросклона Сихотэ-Алиня, создание условий для экологического туризма, вовлечение местного населения в природоохранную деятельность.

Национальный парк «Удэгейская легенда» предлагает для жителей Приморского края тур выходного дня, за это время можно посетить Лаулинский прижим, пройтись по Ковалевской тисовой роще, которые являются прекрасными жемчужинами в ожерелье достопримечательностей национального парка. А также познакомиться с укладом жизни староверов, полюбоваться прекрасными вышивками и купить понравившиеся.

Наталья КОМИССАРОВА.